VOTA LA TOP 20 2023 DI RADIOFRECCIA

04 dicembre 2023

Da oggi, andando su www.radiofreccia.it, è possibile votare la Top 20 di Radiofreccia dell'anno.

Il vincitore sarà svelato in diretta lunedì 18 dicembre

Come ogni dicembre è arrivato il momento di tirare le somme e votare la Top 20 dell'anno di Radiofreccia. Tra le 20 canzoni Top 20 più suonate da Radiofreccia nel 2023 avrete la possibilità di votare la vostra Top 20 preferita registrandovi su www.radiofreccia.it nella sezione dedicata alla Top 20 2023.

Ogni giorno le canzoni in gara saranno presentate durante Electric Ladyland.

Lunedì 18 dicembre 2023, dalle 14.00, in diretta con Cecile B scopriremo tutta la classifica dalla ventesima alla prima posizione e decreteremo il vincitore della Top 20 2023 di Radiofreccia.

Nelle precedenti edizioni, il titolo di Top 20 dell'anno di Radiofreccia è stato vinto da:

2017. Nothing But Thieves - Amsterdam

2018. Smashing Pumpkins - Solara

2019. Greta Van Fleet - Lover, Leaver (Taker, Believer)

2020. Ozzy Osbourne - Ordinary Man

2021. Greta Van Fleet - Broken Bells

2022. Ozzy Osbourne – One Of Those Days

Di seguito, in ordine alfabetico, le Top 20 in gara per il titolo di Top 20 2023 di Radiofreccia:

1. BLINK 182 – ONE MORE TIME

2. BLUR – THE NARCISSIST

3. COREY TAYLOR – BEYOND

4. DEPECHE MODE – GHOSTS AGAIN

5. DES ROCS – NEVER ENDING MOMENT

6. DEWOLFF – NIGHT TRAIN

7. DIRTY HONEY – WON’T TAKE ME ALIVE

8. FOO FIGHTERS – RESCUED

9. GRIAN CHATTEN – FAIRLIES

10. GUN’S N’ ROSES – PERHAPS

11. INHALER – IF YOU’RE GONNA BREAK MY HEART

12. KING NUN – GOLDEN AGE

13. MASTER PEACE – VERONICA

14. METALLICA – IF DARKNESS HAD A SON

15. NOTHING BUT THIEVES – WELCOME TO THE DCC

16. QUEENS OF THE STONE AGE – PAPER MACHETE

17. RIVAL SONS – RAPTURE

18. ROLLING STONES – ANGRY

19. THIRTY SECONDS TO MARS – STUCK

20. WILLIAM THE CONQUEROR – SOMEBODY ELSE