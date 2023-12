UNESCO, Venezi: "Riconoscimento Canto lirico orgoglio per l'opera e per l'Italia"

08 dicembre 2023 a

La notizia del riconoscimento del Canto lirico italiano nel patrimonio immateriale UNESCO ci inorgoglisce in quanto comunità dell'opera e in quanto italiani poiché questa forma d'arte viva è un pilastro fondamentale della nostra cultura. ll nostro cantare è infatti un tratto identitario che nasce da una lingua che per sua natura canta, poiché ha come tratto distintivo un vocalismo dall'articolazione piena, e che dunque permette ampie frasi melodiche. Almeno una parte dell'amore che nel mondo riscontriamo nei confronti della lingua italiana è attribuibile proprio alla passione per l'opera lirica e i suoi libretti”. Lo ha affermato Beatrice Venezi, Consigliere per la musica del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. “Mi auguro che questo importante riconoscimento rappresenti anche una sollecitazione ai direttori artistici e ai sovrintendenti dei nostri teatri nell'ottica di un sempre maggior sostegno e valorizzazione del nostro tessuto artistico nazionale, che per suo DNA è depositario di questo know-how che tutto il mondo ci invidia”, ha concluso il maestro Venezi.