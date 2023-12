500 giochi ai minori in difficoltà: la lezione di solidarietà di Fiore Francesco Serpa

10 dicembre 2023 a

a

a

Le Feste sono un momento di riflessione. Quella riflessione che sfocia nella solidarietà e dà voce a chi è disposto a donare, senza alcun fine. Ed è così che un imprenditore “costruisce” il Natale per i bimbi e bimbe delle case di comunità. Donati oltre 500 giochi di costruzioni ai minori in difficoltà. Una bellissima iniziativa di Fiore Francesco Serpa, noto imprenditore della logistica e titolare della omonima azienda (conosciuta nel nord italia per consegnare la spesa a casa in meno di due ore).

Per questo Natale, Serpa ha donato a bimbi e ragazzi che alloggiano nelle case di comunità piemontesi ed alcune in Lombardia più di 500 giochi di costruzioni: “Un modo per regalare un sorriso in questi giorni di festa, questi bambini e bambine sono figli di tutti noi, ringrazio le comunità che tanto si danno fa fare per aiutare situazioni difficili e di disagio”. In Piemonte l’iniziativa è stata sposata dall’assessore regionale Chiara Caucino, che, insieme all’avvocato Riccardo Lanzo, ha accolto con entusiasmo questo gesto di solidarietà. “Con la speranza che questo gesto possa essere di esempio per tanti imprenditori che nel modo che ritengono migliore possono stare vicino a chi ha più bisogno”. Un gesto che ci ricorda quanto sia importante l'altruismo e quanto questo possa rappresentare la strada maestra per costruire un futuro migliore. Anche per chi combatte ogni giorno contro le difficoltà.