Cortina Fashion Weekend, l'attesissima kermesse che fa brillare di glamour le Dolomiti

L’appuntamento con la moda in alta quota raggiunge il traguardo di tredici edizioni con la Cortina Fashion Weekend. Un weekend di eventi che confermano il fascino di Cortina sempre più proiettata verso le prossime olimpiadi invernali del 2026

Il 9 dicembre è dedicato alla grande moda con il party esclusivo di Fendi che presenterà la sua Winter Holiday Capsule con la presentazione di pezzi unici all'interno del multibrand Franz Kraler, in Corso Italia 119 (www.frankraler.com). L’evento è dedicato alle iconiche Peekaboo e Baguette, declinate in diversi dimensioni e pellami esotici. Le it-bag saranno le protagoniste dell’evento insieme ai capi esclusivi, emblema della Maison. Per l’occasione, le vetrine saranno dedicate al tema della Collezione Fendi Holiday con un cielo stellato, illuminato da una palette di colore argento, blu e bianco, accompagnato da stelle geometriche e dall’iconico logo della griffe romana. Si prosegue, poi allo chalet rifugio Ria De Saco di proprietà di Franz Kraler, con una cena stellata firmata da Graziano Prest e accompagnata da una performance musicale che farà ballare sino a tarda notte.

Durante la CFW, sarà svelato l’avveniristico pop-up store di Moncler all'interno di Franz Kraler in corso italia 119, con la collezione Moncler Grenoble dedicata al dopo sci. Legno e oro per il nuovo pop up Ferragamo che ospiterà la capsule collection apre ski winter escape tra cui i dopo sci in montone light camel diventati ormai accessorio cult delle vacanze sulla neve.

Sono molto felice e orgogliosa di queste partnership con i marchi più prestigiosi della moda in una delle località invernali più note al mondo - afferma Daniela Kraler -. Franz Kraler è un’istituzione a Cortina D’Ampezzo. In tutti questi anni di attività abbiamo sempre cercato di offrire ai nostri clienti un’esperienza di shopping unica. Le nuove collaborazioni e i pop up di quest’anno caratterizzato da molte sfide, spero regalino alla città di Cortina e ai clienti un momento di magia e di sogno”.

A fronte di una situazione globale del mondo a rischio, alle numerose notizie negative che ci giungono quotidianamente dai media, le persone vogliono semplicemente stare bene e vanno alla ricerca di qualcosa che ne distolga momentaneamente il pensiero. La moda diventa coccola, appagamento, uno strumento per sentirsi psicologicamente meglio. Basti pensare che anche nel mondo dei social, quello che piace di più e che ha maggior seguito sono le emozioni.

Le persone qui vengono in vacanza per stare bene quindi accanto a una natura meravigliosa, all’aria buona che si respira da noi, la salute, la gioia, la psiche… anche le nostre vetrine e le proposte di moda devono essere sfavillanti gioiose, ricche. Da noi, una persona deve sentirsi bene anche solo entrando, anche se non compra o non può comprare. Questo fa parte del mio DNA e del mio modo di concepire la moda, da sempre”.

Louis Vuitton, durante il Cortina Fashion Weekend rende omaggio alla craftsmanship emblema del savoir faire della Maison e svela il cabinet of wonders, una affascinante selezione di creazioni uniche per le feste.

Le novità non finiscono con il Fashion Weekend: il de la Poste in collaborazione con Franz Kraler celebrerà a 40 anni di distanza, nel weekend dal 15 al 17 dicembre 2023 un omaggio a un periodo storico che oggi ricordiamo con un pizzico di nostalgia, per quel momento di boom economico e di spensieratezza.

Dal 15 al 17 dicembre, risuonerà al De la Poste, sempre in collaborazione con Franz Kraler, il grande omaggio a Carlo ed Enrico Vanzina, mitici registi di Vacanze di Natale ’83. Ma il big events sulla bocca di tutti è l’esclusivo party del prossimo 29 dicembre nel department store di lusso delle Dolomiti, che vede Daniela, Franz ed Alex riuniti in un “caldo” abbraccio con Max Mara, nell’evento dedicato all’it coat più amato dalle donne: il Teddy Bear che, dal suo debutto nel 2013, ha sedotto il mondo della moda con la sua irresistibile forma a cocoon e la perfetta combinazione alchemica tra glamour e playfulness. “Dal 15 dicembre, la boutique di Corso Italia 119 accoglie anche una speciale istallazione sulla terrazza e un corner dedicato ai Teddy Ten, capi e accessori esclusivi tra cui la limited edition Mini Teddy Coat dedicata alle piccole donne”.