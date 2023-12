BF, sottoscritto il 100% dell'aumento di capitale

13 dicembre 2023 a

B.F. S.p.A. (“BF” o la “Società”) – facendo seguito ai comunicati del 1 e 12 dicembre 2023 – comunica che, in data odierna, si è conclusa con successo l’offerta di massime n. 74.823.826 azioni ordinarie BF (le “Nuove Azioni”) rivenienti dall’aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 299.295.304, oggetto delle deliberazioni del consiglio di amministrazione della Società del 16 ottobre e 6 novembre 2023, a valere sulla delega conferita all’organo amministrativo dall’assemblea straordinaria degli azionisti di BF del 27 settembre 2023 ai sensi dell’art. 2443 c.c. (l’”Aumento di Capitale”).

Durante il periodo di offerta in opzione delle Nuove Azioni ai titolari di azioni ordinarie BF, iniziato il 13 novembre 2023 e conclusosi il 30 novembre 2023, estremi inclusi, (il “Periodo di Opzione”) sono stati esercitati n. 148.436.020 diritti di opzione e, conseguentemente, sono state sottoscritte n. 59.374.408 Nuove Azioni, pari al 79,35% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un ammontare complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) pari a Euro 237.497.632.

Ai sensi dell’art. 2441, comma 3, c.c., i residui n. 38.623.545 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Opzione (che attribuiscono il diritto a sottoscrivere le residue n. 15.449.418 Nuove Azioni) sono stati offerti sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., (“Euronext Milan”) e interamente venduti nel corso delle prime due sedute (i.e., 11 e 12 dicembre 2023).

In data odierna sono state sottoscritte tutte le residue n. 15.449.418 Nuove Azioni, per un ammontare complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) pari a Euro 61.797.672.

Pertanto, l’Aumento di Capitale si è concluso con l’integrale sottoscrizione delle n. 74.823.826 Nuove Azioni offerte, per un controvalore (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 299.295.304.

“L’aumento di capitale di BF è stato integralmente sottoscritto sia dagli azionisti già presenti sia da nuovi investitori. È la dimostrazione che il mercato dei capitali riconosce la valenza strategica del business agroalimentare e, in particolare, della formula BF e cioè della filiera integrata dal genoma allo scaffale. Il piano industriale 2023-2027 punta a rafforzare questa filiera con l’aggiunta della dimensione internazionale e dell’alta formazione per portare anche in Paesi esteri le competenze, la tecnologia e le risorse imprenditoriali italiane rappresentate da BF.

BF porta con sé un sistema di valori fondati sul rispetto e la valorizzazione delle comunità locali e sulla concezione dell’agricoltura rigenerativa come risorsa per il pianeta” - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di BF, Federico Vecchioni

In considerazione del perfezionamento dell’Aumento di Capitale, il capitale sociale della Società risulta pari a Euro 261.883.391 ed è suddiviso in n. 261.883.391 azioni ordinarie BF prive di indicazione del valore nominale. L’attestazione dell’avvenuta integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale ex art. 2444 c.c. sarà depositata, con le modalità e nei termini di legge, da BF presso il Registro delle Imprese di Ferrara.

Il prospetto informativo relativo all’offerta e all’ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan delle Nuove Azioni è disponibile presso la sede legale della Società, in Jolanda di Savoia (Ferrara), Via Cavicchini, n. 2, nonché sul sito internet dell’Emittente, all’indirizzo “www.bfspa.it”, sezione “Investor Relations - Aumento Di Capitale 2023”.