Multiversity entra nel capitale di Materias: "Si prospettano importanti sinergie"

18 dicembre 2023

Multiversity, gruppo leader in Italia nel settore dell’istruzione con le Università digitali Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma, entra nel capitale di Materias, una Pmi innovativa che si occupa di identificare e sviluppare soluzioni all’avanguardia generate prevalentemente dal settore accademico nel campo dei materiali avanzati. Multiversity acquisisce, quindi, una quota di Materias tramite un aumento di capitale e con il contestuale ingresso nel Cda della società.

“Si prospettano importanti sinergie tra la ricerca già in corso presso gli Atenei del Gruppo Multiversity e Materias - ha dichiarato Luigi Nicolais, presidente e co-fondatore di Materias, ex Ministro per le Riforme e l’Innovazione della PA e Presidente Cnr -. L’ingresso di Multiversity è motivo di grande soddisfazione e apporterà un contributo significativo all’avanzamento di progetti e all’innovazione digitale”.

“Con la partecipazione nel capitale di Materias intendiamo ulteriormente accelerare sugli obiettivi di Terza Missione che sono al centro della nostra mission istituzionale, valorizzando la ricerca scientifica, contribuendo a colmare il gap tra scienza pura e scienza applicata e favorendo l’interscambio tra il nostro corpo accademico e il tessuto produttivo nazionale - ha commentato Fabio Vaccarono, Ceo di Multiversity -. Puntiamo a promuovere l’innovazione tecnologica e la crescita economica e sociale del territorio, affinché la conoscenza diventi strumentale per l’ottenimento di benefici di natura sociale, culturale ed economica”.

Materias è stata co-fondata nel 2016 dal professor Luigi Nicolais e ha sede a Napoli. La sua mission è creare nuove opportunità di business, supportando lo sviluppo di soluzioni innovative ed ecosostenibili nel settore dei materiali avanzati e accelerando il loro ingresso nei mercati di riferimento. Di qui la nascita di progetti destinati a diversi settori, tra cui ingegneria civile, biomedicale, agri-food e processi industriali, con il conseguimento di oltre 100 brevetti a livello nazionale e internazionale. Venti i dipendenti che lavorano in Materias e nelle startup da essa controllate. Il 60% di questi ha un PhD in materie scientifiche.