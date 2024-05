Donald Trump, disastro sfiorato in Florida: il suo boeing contro un altro aereo

17 maggio 2024 a

Disastro aereo sfiorato negli Stati Uniti: il jet privato di Donald Trump, un Boeing 757, ha urtato un velivolo privato in sosta mentre effettuava manovre a terra in un aeroporto della Florida. A renderlo noto è stata l’Amministrazione federale dell’aviazione (Faa), secondo cui l’incidente è avvenuto domenica scorsa all’aeroporto internazionale di West Palm Beach. L’aereo del tycoon, nello specifico, avrebbe urtato con la punta dell’ala un altro mezzo in un’area dello scalo adibito al rullaggio e al parcheggio. Un'area in cui il traffico non viene diretto dalla Faa. In ogni caso, non è chiaro se Trump si trovasse a bordo del velivolo al momento dell’incidente.

L’aereo colpito invece, come riferito dalla Faa, è un jet aziendale. Fortunatamente nella collisione non ci sono stati feriti. “Un Boeing 757 di proprietà privata è atterrato in sicurezza all’aeroporto internazionale di West Palm Beach intorno all’1:20 ora locale di domenica 12 maggio: durante il rullaggio la sua aletta d’estremità ha impattato un jet aziendale parcheggiato e non occupato”, ha reso noto la Faa, che ha poi annunciato che “sta indagando” sull’incidente.

Sabato 11 maggio l'ex presidente americano aveva tenuto un comizio elettorale a Wildwood, uno dei più affollati della storia del New Jersey, con oltre centomila persone presenti, secondo le cronache locali.