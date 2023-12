Banca Ifis, con il Social Impact Lab Kaleidos agenda sociale e impegni concreti

22 dicembre 2023 a

Banca Ifis sta tracciando in modo preciso un percorso di sviluppo che vede protagonista la sostenibilità: una leva di creazione di valore pienamente integrata nel business e che attraverso Kaleidos - il proprio Social Impact Lab, ha elaborato un piano di investimenti di 6 milioni di euro in cui definire il nuovo corso della Banca. L'obiettivo della challenger bank presieduta da Ernesto Fürstenberg Fassio è realizzare iniziative sociali in tre ambiti: diversità e inclusione, cultura e territorio, ricerca e prevenzione. Qualche esempio?

Tra le progettualità sostenute da Kaleidos, in ambito ricerca e prevenzione, rientra la donazione da 3 milioni di euro all’Ospedale pediatrico Bambin Gesù per sostenere la ricerca contro i tumori maligni del sistema nervoso centrale che colpiscono bambini e giovani adulti e il sostegno al progetto portato avanti dall’equipe del dottor Fausto Rigo, presso Villa Salus di Mestre, che ha l’obiettivo di prevenire l’infarto del miocardio.

In ambito culturale, Banca Ifis ha recentemente inaugurato il Parco Internazionale di Scultura presso Villa Fürstenberg a Mestre, sede storica della Banca: all’interno una collezione composta ad oggi da dodici opere di maestri della scultura contemporanea, nazionali ed internazionali (da Igor Mitoraj a Manolo Valdés, da Pablo Atchugarry a Pietro Consagra), che si arricchirà negli anni e che, dalla prossima primavera, sarà aperto al pubblico. Da segnalare anche il sostegno al Ministero della Cultura per il restauro del murales di Banksy a Venezia "Il Bambino migrante", una delle due sole opere dello street artist presente in Italia, nonché le partnership come main sponsor della Fiera internazionale di Arte moderna e contemporanea "Roma Arte in Nuvola" 2023 e del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia 2023.

Il sostegno all’arte e alla cultura guarda anche ai giovani con il Progetto "Your Future You" della 21 Gallery, per promuovere la valorizzazione del talento artistico degli studenti italiani. La "Stem Academy", dedicata alla promozione delle discipline Stem come acceleratore professionale e specifici programmi di formazione per i detenuti del carcere di Bollate. Non solo: il 25 novembre - per celebrare la "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 2023" - la Banca ha attivato una serie di iniziative per le proprie dipendenti e i loro familiari, oltre a dar vita ad una iniziativa disruptive e dal forte valore simbolico decidendo di colorare di rosso il proprio logo su tutti i canali di comunicazione e sul "Green Wall" della sede di Milano.

Di recente, Banca Ifis ha inoltre erogato Borse di Studio ai giovani atleti del CONI che sono state distribuite ai medagliati olimpici juniores per accompagnarli in una migliore conciliazione degli impegni sportivi con quelli scolastici. Il sostegno allo sport, visto infatti come strumento di inclusione sociale e di crescita personale, grazie alla collaborazione tra settore pubblico e privato ha una forte incidenza sul benessere personale degli atleti, sulle performance sportive e, di conseguenza, anche sulle loro prospettive future.

Inclusione, benessere e sostenibilità sono la filosofia alla base anche delle politiche interne. "MyIfisWork" è, per esempio, l'innovativo modello di organizzazione interna basato sull'utilizzo intelligente e flessibile del lavoro da remoto che consente ai dipendenti di decidere in autonomia quando e come ricorrere allo smart working. Un progetto che si aggiunge al rafforzamento del pacchetto di welfare aziendale, con l'attivazione di mutui e pacchetti assicurativi dedicati. Parallelamente, Banca Ifis ha lavorato per favorire il benessere psicofisico delle proprie persone attraverso il progetto "Nuvola della Salute" che si concretizza in incontri di sensibilizzazione e prevenzione in collaborazione con professori e medici specialisti, esami clinici specialistici e un servizio di consulenza con professionisti esperti di well-being quali psicologi, nutrizionisti e consulenti specializzati.

Attraverso la Ifis Academy, invece, le nuove generazioni possono iniziare il proprio percorso professionale e di upskilling all'interno del mondo finanziario attraverso una piattaforma di formazione pensata proprio per far crescere le proprie competenze. Infine, Banca Ifis ha dato vita a "Meet You Accelerator", il percorso di women empowerment per promuovere ulteriormente la gender equality.

Per valutare l’impatto delle proprie iniziative, Banca Ifis ha sviluppato un modello di “misurazione dell’impatto sociale” finalizzato a quantificare, attraverso criteri oggettivi, il valore sociale generato sulle persone e le comunità. Sviluppato in collaborazione con Triadi – spinoff del Politecnico di Milano - il modello di Banca Ifis consente di indirizzare in maniera efficace gli investimenti sociali e di massimizzare il valore sociale prodotto per la collettività. Applicando questo misuratore alle prime progettualità realizzate da Kaleidos, il moltiplicatore medio risulta essere di 3,9: vale a dire che per ogni euro investito da Banca Ifis in progetti sociali vengono generati quasi 4 euro di impatto sociale positivo.

Anche grazie a tale approccio, Kaleidos ha vinto il Premio Areté 2023 per la Comunicazione Finanziaria Responsabile in occasione dell’ultima edizione del Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale.