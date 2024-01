Scuola: Benvenuto (Lega), Solidarietà al dirigente scolastico e a tutti gli studenti dell'Istituto Prever di Pinerolo

19 gennaio 2024 a

“Non possiamo non esprimere solidarietà al dirigente scolastico e a tutti gli studenti del Prever di Pinerolo dopo aver letto il comunicato della Flc-Cgil. Immaginare, anche solo lontanamente, che il progetto formativo in questione sia un incitamento alla guerra o alla violenza ha dell’assurdo. In un momento storico dove ci sono nel mondo scenari reali di guerra non si può nemmeno per scherzo dire tali assurdità”.

Lo dichiara il deputato della Lega e Questore Alessandro Benvenuto in merito all’organizzazione dell’evento “Il Salone delle forze armate, dell’ordine e del volontariato” da parte dell’Istituto di Istruzione Superiore Prever di Pinerolo.