"Così è" a Brescia rivoluziona il classico brunch. Ecco perché...

Sono molti i locali che costellano il centro di Brescia, ma "Così è" stupisce sempre perché trasporta i suoi ospiti in una dimensione davvero internazionale. Un progetto imprenditoriale che nasce a luglio 2018. "Così è" è specializzato in Brunch, anche vegano e gluten-free con materie prime di altissima qualità da gustare in un ambiente dal design vintage e parisienne anni ‘50.

Per i bresciani, e non solo, il brunch rappresenta un appuntamento imperdibile. Importante. Un momento di grande socialità. Avocado toast, Bagel freschi e preparati al momento, selezioni salate che stimolano i palati più pregiati, tutto accompagnato da bevande biologiche senza zucchero con succo d’agave.

Ma c'è qualcosa in più: "Così è" aderisce al commercio equo solidale. In pratica ogni bottiglia venduta significa un aiuto in più ad associazioni impegnate in progetti di solidarietà per i Paesi in via di sviluppo.