Gian Pietro Beltrando, una storia imprenditoriale

Gli italiani, sono da sempre nei più svariati campi, gli inventori di modelli di business. Creatività e intelligenza sono, ancora oggi, le chiavi che permettono di affermarsi in un’economia ormai globalizzata ma nella quale, le condizioni di partenza non sono uguali per tutti. Gian Pietro Beltrando, Nasce in Piemonte nel 1996 . Dopo gli studi, inizia sin da subito a lavorare all’età di 19 anni nel settore immobiliare.

Comincia la sua avventura imprenditoriale appena ventenne: nel 2017 inizia infatti la prima fase della sua vita professionale, apre la sua prima azienda, Centaurus Group, fedele al settore da cui nasce, si concentra sull’immobiliare. Grazie all’asset inizia a fare networking, si dedica alla formazione personale, professionale crescendo velocemente ed apprendendo i pilastri economico-finanziari che gli permettono di dirigere nel migliore dei modi l’azienda.



Fonda in seguito nel 2019 la startup Swiss Tech Consulting SRL, in cui ricopre il ruolo di CEO , società regolamentata Fintech con un secondo socio, esperto di settore, dove grazie ai servizi offerti e l’ innovazione utilizzata, crea una community finanziaria composta da seimila utenti retail, chiudendo un track record incredibile. Porta a casa un importante EXIT nella fine del 2021, vendendo la sua azienda ad una società quotata in Borsa Italiana. Grazie alla liquidità ed all’esperienza maturata negli anni, diventa un’ azionista a tutti gli effetti, acquisendo ulteriori quote aziendali nel settore della logistica e nel mondo dei servizi.

Arrivando oggi ad avere un setup di aziende attive, posizionandosi con importanti risultati impresa nelle PMI. Conosciuto anche sui social network, dove condivide le sue operazioni ed idee sul mondo imprenditoriale ogni giorno, in cui connette con migliaia di persone ogni giorno, spinto della prima parte di una carriera che si preannuncia come una corsa verso nuovi traguardi. La competizione, disciplina e la preparazione sono elementi chiari che collocano e contraddistinguono oggi l’imprenditore Beltrando. Una carriera lavorativa che fa parlare molto di lui.

Approfondiamo come, dirige le sue aziende oggi. La sua struttura aziendale è composta da un gruppo di professionisti che curano i principali interessi aziendali di contenuto economico-finanziario, partendo dalla sua Holding italiana capofila, M7 Financial, la stessa controlla le strutture operative sottostanti di proprietà, operanti nei seguenti settori; Immobiliare ed edile , Fintech e finanza , logistica e controllo sino ad arrivare al mondo dei servizi.

La struttura finanziaria non operativa che detiene le quote delle sottostanti, amministrata da Gian Pietro Beltrando, vanta anche azionisti di rilievo al suo interno, una vera e propria unione tra corporate e know-How per la corretta gestione e sviluppo della stessa.

La particolarità nei suoi processi aziendali è la fusione societaria, ogni azienda,ogni business da lui controllato, viene associato ad azionisti e soci che seguono l’operatività del settore coinvolto, non lavora mai solo nell’ imprenditoria.

Fedele alla formazione economico-aziendale, sottolinea ciò che gli ha permesso di verticalizzare obiettivi, specificando che la riuscita nel mondo imprenditoriale è basata sulla disciplina, la costante formazione aziendale e professionale seguita dallo studio e dalla capacità di captare un’idea e metterla in campo.

Da business plan Beltrando eseguirà nel terzo trimestre del 2024 un nuovo round d’investimento verso nuovi settori, concentrandosi nel mondo dei servizi, dedicando anche liquidità per rafforzare ulteriormente la sua struttura aziendale. Possiamo affermare che ad oggi è una realtà consolidata a tutti gli effetti.