Cultura, Fabio Tagliaferri nuovo presidente e a.d. di Ales spa

Oggi, a Roma, si è riunita l’Assemblea degli azionisti di Ales spa, società in house del Ministero della Cultura. Dopo aver preso atto delle dimissioni per collocamento a riposo del dottor Mario De Simoni, presidente e amministratore delegato, l’Assemblea ha nominato il nuovo vertice nella persona del dottor Fabio Tagliaferri.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente all’Assemblea, ha conferito le deleghe al dottor Tagliaferri e ha avviato le procedure affinché il dottor De Simoni continui a collaborare con Ales, a titolo gratuito, come direttore generale delle Scuderie del Quirinale che sono gestite dalla Società in virtù di una convenzione stipulata con il Ministero nel 2019.

Il Ministero della Cultura ringrazia il dottor De Simoni per l’eccellente lavoro svolto in questi anni e per l’apporto che continuerà ad assicurare nella nuova funzione e formula i migliori auguri di buon lavoro al dottor Tagliaferri.