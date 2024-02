Meloni, immigrazione, calcio: cosa mobilita gli italiani sui social

01 febbraio 2024 a

a

a

E' stato il campionato di calcio il tema in grado di mobilitare maggiormente gli utenti italiani sui social. Nel 2023 sul tema sono state rintracciate oltre 2,8 miliardi di interazioni ai post, considerando interazioni, commenti e condivisioni.

È quanto emerge da un’analisi di SocialData, spin off di Urban Vision e SocialCom, presentata oggi presso la Sala Zuccari del Senato. La ricerca ha scattata una fotografia dei cambiamenti in corso nella nostra società, analizzando quali sono le preoccupazioni, i sentimenti e le speranze degli italiani. Calcio, sicurezza e politica in cima alla lista: sono questi tre i temi che hanno generato più interazioni.

Nell’ordine il campionato di calcio (2,8 mld), Reati e sicurezza (1,8 mld), politica e governo (1,6 mld). Un dato in chiaroscuro, che mostra come da un lato gli italiani abbiano bisogno di svago per distrarsi dalle preoccupazioni e dai timori quotidiani. Nella top 10 degli argomenti con più interazioni, spiccano anche l’inflazione (880 mln) e le guerre (197 mln).

Il premier Giorgia Meloni è il politico che genera il maggior interesse del 2023: sono, infatti, oltre 253 milioni le interazioni generate nei contenuti che la menzionano esplicitamente. Dietro di lei Matteo Salvini con 70,5 milioni di interazioni e Elly Schlein con 47,6 milioni. Tra gli altri politici italiani che generano interesse nei canali social e web troviamo Giuseppe Conte, Matteo Renzi, Carlo Calenda, Antonio Tajani, Emma Bonino e Nicola Fratoianni, tutti con un significativo numero di interazioni che riflette il loro impatto nel dibattito pubblico.

La scomparsa di Silvio Berlusconi è stata quella che ha commosso maggiormente i social nel 2023: oltre 672K le conversazioni rilevate, con un volume sei volte maggiore rispetto alle conversazioni sulla scomparsa di Giorgia Napolitano. La notizia della sua scomparsa è stata inoltre quella in assoluto più commentata nel mese di giugno.

Il lavoro è tra i bisognisocial più citatisu web e social dagli italiani. Nel periodo oggetto della ricerca sono stati rintracciati oltre 11 milioni di contenuti che menzionano il tema specifico. La rabbia è l’emozione più rilevante e riguarda il 31% dei post analizzati. Nel dettaglio si registrano oltre 129 milioni di interazioni sul tema degli stipendi nel mondo del lavoro, 23 milioni sulle morti bianche e 20 milioni sulla disoccupazione.

Gli utenti italiani sembrano molto attenti anche ai cambiamenti climatici: 789 milioni sono le interazioni registrate sui temi ambientali. Di queste oltre 338 milioni riguardano proprio il cambiamento del clima e i fenomeni atmosferici estremi, mentre 54 milioni si riferiscono ai temi della raccolta differenziata.

È stato effettuato anche un focus sulle elezioni europee di giugno, sulle quali si registra una forte polarizzazione da parte degli utenti (58%). Prevalgono le conversazioni orientate a destra (35%) rispetto a quelle orientate a sinistra (23%), mentre i temi principali riguardano economia (19%), cultura (16%), salute (10%) e immigrazione (8%).