Difesa: arrivati in Italia altri bambini palestinesi con volo militare

09 febbraio 2024 a

a

a

“Benvenuti in Italia! Al termine dell’operazione saranno circa 100 i bambini con le loro famiglie che saranno curati nei nostri migliori ospedali pediatrici. Sono vittime innocenti di questa guerra. Vogliamo fare di tutto per alleviare le loro sofferenze. Siamo stati i primi a portare aiuti alla popolazione civile di Gaza. Abbiamo inviato una nave ospedale, siamo pronti a installare un ospedale da campo e continuiamo con il ponte aereo per portare minori palestinesi in Italia e curarli nei nostri ospedali. Siamo amici di Israele e lavoriamo per l’unica scelta di pace possibile che prevede due popoli e due Stati”.

Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto in una nota stampa per l’arrivo in Italia del volo militare proveniente dall’Egitto con a bordo 11 pazienti destinati alle strutture sanitarie nazionali e 14 accompagnatori.

“Voglio ringraziare ancora una volta – ma non mi stancherei mai di farlo - tutto il personale della Difesa, il MAECI e in particolar modo tutti i medici e il personale sanitario per il loro instancabile operato. Il Sistema Paese ha dimostrato la sua efficienza rendendo l’Italia protagonista nella storia” – ha aggiunto il Ministro Crosetto commentando il trasporto avvenuto in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che ha costituito un posto avanzato di coordinamento in Egitto.

I pazienti saranno ricoverati negli ospedali individuati dal Ministero della Salute: Rizzoli di Bologna, Meyer di Firenze, Gaslini di Genova, Bambino Gesù di Roma, Niguarda di Milano e San Gerardo di Monza.