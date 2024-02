Luca Buttiglieri: dai primi lavori in Disney all'Influencer che Normalizza il beauty Maschile

21 febbraio 2024 a

Da anni il mondo dello spettacolo è stato il palcoscenico principale per Luca Buttiglieri, un talento poliedrico che ha iniziato il suo percorso nel 2011 con la Disney. Da allora, ha lasciato un segno indelebile su diversi palcoscenici, dalle brillanti performance in Priscilla la regina del deserto il Musical e La famiglia Addams con Elio e Geppi Cucciari, fino agli indimenticabili momenti in Jersey Boys e Kinky Boots.

La sua versatilità artistica non ha conosciuto confini, estendendosi anche al piccolo schermo con partecipazioni in programmi televisivi di grande successo come due edizioni di "All Together Now" e l'apparizione in "Tali e Quali Show" su Rai Uno, dove ha sorpreso il pubblico con la sua abilità nell'imitare Mika.

Ma come spesso accade nella vita di un artista, i percorsi si aprono e nuove opportunità si presentano. E così, mentre lo spettacolo rimarrà sempre parte integrante della sua identità, Luca Buttiglieri ha intrapreso un nuovo capitolo della sua carriera come influencer.

Con migliaia di follower attenti e affezionati , Buttiglieri non solo ha portato il suo talento davanti alle telecamere, ma ha anche abbracciato il potere dei social media per trasmettere un messaggio importante: la normalizzazione del beauty maschile. Attraverso post autentici e senza filtri, ha dimostrato che la bellezza non ha genere né conformità, ma è piuttosto una manifestazione individuale di autenticità e fiducia in sé stessi.

In un'intervista recente rilasciata a Il Tempo, Luca Buttiglieri condivide il suo pensiero sulla bellezza maschile e il suo ruolo nell'influenzare positivamente la percezione di sé stessi degli uomini. Il suo approccio inclusivo e empatico ha attirato l'attenzione non solo dei suoi fan, ma anche dei media.

Anche se può sembrare un cambiamento radicale passare dalla luce dei riflettori dei teatri al brillio dei display dei social media, per Luca Buttiglieri è stato un passo naturale. Continua a portare avanti la sua missione di ispirare e promuovere l'accettazione di sé attraverso la sua arte, che ora si esprime in nuove forme e piattaforme digitali.

Ad oggi, il suo impatto nell'industria dello spettacolo e nell'ambito dei social media è destinato a crescere ancora di più nel tempo. Luca Buttiglieri ha dimostrato che l'arte non ha limiti, e che la bellezza può essere trovata ovunque, sia dietro il sipario di un teatro che dietro lo schermo di uno smartphone.