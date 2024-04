BF international firma con Agriconsulting e relativi soci l'accordo per l'acquisto di una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di Agriconsulting Europe

23 aprile 2024 a

Si rende noto che in data odierna BF International Best Fields Best Food Limited (“BFI”), società interamente controllata da B.F. S.p.A., ha sottoscritto l’accordo quadro (l’”Accordo”) per l’acquisto della partecipazione rappresentativa dell’intero capitale sociale di Agriconsulting Europe S.A. (“AESA”) e delle società controllate e delle entità partecipate dalla stessa: AESA Hungary Ltd, AESA East Africa, Agriconsulting Maroc S.A., Bonfina Europe S.A. (tutte interamente controllate), AGRECO Geie e C.B.E. Geie (queste ultime rispettivamente partecipate al 50% e 5%)(la ”Partecipazione”).

AESA è una società belga controllata da Agriconsulting S.p.A. che si occupa di gestione di progetti finanziati, tra l’altro, dall’Unione Europea, di gestione di gare d’appalto e assistenza tecnica in ambito di agricoltura, cambiamenti climatici, ambiente, sviluppo economico e sociale, presente in oltre 75 paesi nel mondo, e che nel 2022 ha realizzato Euro 32 milioni di fatturato e un EBITDA di Euro 3,2 milioni.

L’Accordo prevede che BFI acquisisca la Partecipazione da Agriconsulting S.p.A. (che detiene n. 26.394 azioni su un totale di n. 26.395 azioni) e da Francesco Saverio Grazioli (che detiene n.1 azione su un totale di n. 26.395 azioni). Agriconsulting S.p.A. sarà oggetto di contestuale compravendita dagli attuali soci (i “Venditori”), tra i quali figura la stessa AESA, a favore di Diagram S.p.A., al verificarsi di talune condizioni sospensive e subordinatamente al perfezionamento della compravendita della Partecipazione. Il corrispettivo per l’acquisto della Partecipazione è stato determinato in Euro 33,1 milioni sulla base del multiplo Enterprise Value/EBITDA, integrato con la Posizione Finanziaria Netta che tiene conto anche degli effetti della succitata cessione da parte di AESA a favore di Diagram S.p.A. della quota pari al 7,50% detenuta in Agriconsulting S.p.A., e sarà versato da BFI alla data dell’esecuzione dell’operazione.

Si prevede che l’acquisto della Partecipazione sia finanziato con l’utilizzo delle risorse finanziarie rivenienti dall’aumento di capitale di B.F. S.p.A. concluso lo scorso 13 dicembre 2023, che verranno trasferite alla controllata BFI attraverso la sottoscrizione e liberazione di un aumento di capitale alla stessa riservato, come comunicato al mercato in data odierna, nell’ambito dell’operazione di intervento finanziario da parte di SIMEST. E’ previsto che i Venditori sottoscrittori dell’Accordo rilascino a favore di BFI un set di dichiarazioni e garanzie e sono previsti obblighi di indennizzo in capo agli stessi. E’ altresì previsto il reinvestimento da parte di uno dei Venditori in AESA con acquisto, tramite aumento di capitale riservato, di una partecipazione pari al 3% del capitale di quest’ultima.

Allo stato, si prevede che l’Operazione abbia esecuzione entro il mese di maggio 2024 subordinatamente al verificarsi di talune condizioni sospensive, pattuite nell’interesse dell’acquirente, e, pertanto, dal medesimo rinunciabili in tutto o in parte (così come la correlata operazione di acquisizione di Agriconsulting S.p.A. è subordinata a talune condizioni sospensive nell’interesse di Diagram S.p.A. e dalla stessa rinunciabili), nonché la mancata adozione da parte delle autorità belghe di decisioni sulla procedura di verifica e di conseguenza sull’assenza di preclusioni o condizioni in relazione alla fattibilità dell’operazione ai sensi della normativa belga in materia di investimenti diretti esteri (così come la correlata operazione di acquisizione di Agriconsulting S.p.A. è subordinata all’analoga condizione sospensiva relativamente alla normativa italiana in tema di golden power).

L’operazione rientra nelle iniziative volte alla crescita del Gruppo BF nel mercato internazionale, così come previsto nel piano industriale del Gruppo BF per il periodo 2023-2027, approvato dal Consiglio di Amministrazione di BF lo scorso 21 luglio 2023, contribuendo al rafforzamento della rete internazionale su cui si fonda il progetto di sviluppo di BFI.

Il Gruppo BF è stato assistito da Esiodo s.t.a.p.a. in qualità di advisor legale e da L&C Consulting & Partners in qualità di advisor industriale.