Partenza eccellente per il "Festival Primo Maggio" a Porto Sant'Elpidio: mercoledì l'evento principale

Partenza eccellente per il Festival Primo Maggio, che lo scorso weekend ha richiamato un pubblico numerosissimo a Porto Sant’Elpidio per i primi due appuntamenti che precedono il grande evento nel giorno della festa dei lavoratori. Era gremita sabato sera la pineta nord per assistere al concerto di Piotta “Na notte infame tour”, che ha fatto cantare e ballare il pubblico sulle note del suo ultimo album e dei suoi successi più noti. Straordinaria ieri pomeriggio la partecipazione per Bambin, iniziativa tutta dedicata all’infanzia, con una ricca serie di attrazioni: enormi gonfiabili, artisti di strada, spettacoli di magia, laboratori creativi, animazione, truccabimbi e comicità. Migliaia le famiglie che hanno affollato piazza Garibaldi e le vie del centro. Bambin replicherà il 1 maggio per l’intera giornata, ma si sposterà sulla piastrellata dell’ex Orfeo Serafini, sul lungomare centro.

Una domenica davvero speciale si è chiusa al Teatro delle Api con la data zero del nuovo tour dei Tiromancino, che hanno scelto Porto Sant’Elpidio per preparare lo spettacolo 2024, deliziando il pubblico con un concerto anteprima che ha fatto registrare il tutto esaurito. Il cartellone prosegue oggi con una giornata che si aprirà dal pomeriggio con un dj set in via Cesare Battisti ed entrerà nel vivo in serata con 90 land, un tuffo nelle hits degli anni 90, chiuderà alle 23 lo Zoo di Radio 105. Martedì sera, anteprima della festa alla Faleriense con Ulla, spettacolo musicale in piazza Fratelli Cervi a partire dalle 21. Mercoledì il grande contenitore del Primo Maggio, in centro e sulle vie del lungomare da nord a sud, con 160 attrazioni, tra concerti, artisti di strada, giochi e proposte di vario genere, oltre al Villaggio dei Comuni.

“Una partenza straordinaria, che ci gratifica e compensa dei mesi di preparazione per allestire un programma capace di richiamare un pubblico di tutte le fasce di età – commentano il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’assessore al turismo Elisa Torresi – Oltre alla grande affluenza, sono molto positivi i dati delle strutture recettive della città che viaggiano verso il tutto esaurito. L’obiettivo di destagionalizzazione turistica attraverso eventi attrattivi sta portando risultati. Anche la campagna social su cui abbiamo puntato per promuovere il Primo Maggio e tutti gli eventi che lo precedono sta procedendo positivamente. Sono state raggiunte quasi 600mila persone e totalizzati oltre 1,5 milioni di visualizzazioni, puntando ad un target su un raggio d’azione che si spinge fino all’Abruzzo, all’Umbria ed al Lazio. Le oltre 20mila interazioni indicano un interesse consistente per Porto Sant’Elpidio e la sua offerta”.