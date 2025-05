Elodie, "la mia più grande figuraccia": un racconto sconvolgente

La sua figuraccia più grande Elodie l'ha raccontata nella sua recente intervista a Radio Norba. Una situazione non proprio carina venutasi a creare per via della sua "boccaccia", come la definisce lei. E' successo a un party, mentre si trovava insieme a una persona che conosce, anche se non ha fatto il nome di questo accompagnatore. Dal suo discorso, però, sembra trattarsi di qualcuno di molto influente. Tutto sembrava andare per il verso giusto quando, a un certo punto, la cantante ha notato una persona in lontananza che sembrava intenta a riprenderla con il telefono.

"Ero ad un after party, c'era un personaggio noto e c'era un ragazzo che da lontano aveva un telefono - ha raccontato -. Nessuno me lo aveva presentato. Io quando le persone mi fotografano, mi fanno dei video senza parlare con me, mi fa stare male. Non so come comportarmi. Mi giro verso la persona accanto a me e dico 'Adesso glielo spacco quel telefono'. Mi guarda, va a parlarci, torna e mi fa: 'è mio fratello'. Non ci ho più parlato con questa persona, che stimo molto". Non è finita benissimo, insomma.