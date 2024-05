Cordoglio del ministro Crosetto per la scomparsa del luogotenente dei carabinieri Coira, medaglia d'oro al valor militare

10 maggio 2024 a

a

a

"Apprendo con grande tristezza la notizia della scomparsa del Luogotenente Coira, un uomo, un Sottufficiale dei Carabinieri, che pur fuori servizio mise a repentaglio la sua stessa incolumità personale per sventare una rapina e proteggere la popolazione, meritando la massima onorificenza prevista per un militare”. Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto in una nota di cordoglio per la scomparsa del Luogotenente dei Carabinieri Marco Coira, Medaglia d’Oro al Valor Militare.

"La Difesa - ha aggiunto il Ministro Crosetto - si stringe attorno alla famiglia del Luogotenente Coira e a tutta l'Arma dei Carabinieri in questo momento di dolore. Ricordiamo con gratitudine il suo straordinario servizio e sacrificio per la sicurezza del Paese. Il suo coraggio e determinazione resteranno per sempre nella memoria della Difesa, dei Carabinieri e di tutta la Nazione".

Il Luogotenente Marco Coira, nel 1999, dimostrò straordinario coraggio e dedizione quando, pur essendo privo dell'arma in dotazione, affrontò con audacia tre malviventi durante una rapina a mano armata in un supermercato di Roma. Nonostante le gravi ferite inflitte dai rapinatori, continuò a contrastarli, fornendo poi elementi cruciali per le indagini che portarono alla cattura dei responsabili.