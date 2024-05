La più grande esposizione d'auto della Capitale

AutoAntigua si e' conclusa con grande successo oltre 15.000 spettatori

Si e’ svolta domenica 19 Maggio VII° edizione Autoantiqua, l’evento della Primavera romana dedicato alle più belle macchine d’epoca, alo shopping, allo sport e dedicato ai bambini . Via Cola di Rienzo, una delle strade più iconiche delle Capitale, che ha visto l’arrivo da tutta Italia di auto che hanno fatto la storia non solo dei motori ma anche del design, del cinema e del costume. Roma il quartiere prati ha accolto nuovamente le vetture più affascinanti del Novecento, insieme alla leggendaria Ferrari 250 GTO dal valore di 54 milioni di euro. L’evento, denominato Autoantiqua e si prepara all’8 edizione 2025. Autoantiqua è diventato nel corso degli anni uno dei più importanti appuntamenti nel settore delle auto d’epoca, tanto che per questa settima edizione gli organizzatori hanno dovuto fare i conti con oltre 300 richieste di partecipazione. Non essendo possibile accogliere tutte le istanze, una commissione ha selezionato 100 auto, tra cui oltre 20 Ferrari. L’evento è stato promosso dall’Associazione Commercianti Prati Cola di Rienzo in collaborazione con le storiche associazioni “Una strada per l’Arte” e Autoantiqua Club Italia. Durante l’intera giornata, lungo una delle strade più iconiche della Capitale, Via Cola di Rienzo, sono state organizzate una serie di iniziative che sono terminate con l’arrivo di auto provenienti da tutta Italia, veicoli che hanno fatto la storia non solo nel campo dei motori, ma anche nel design, nel cinema e nella cultura. I soci dell’A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano) e diverse altre associazioni come la Tartaruga, l’Astor Club, il Car Club Capitolino, il Ferrari Club e il Legendary Club che hanno esposto gratuitamente al pubblico autentici “gioiellini” su quattro ruote. Quest’anno, per la prima volta,

Autoantiqua ha avuto la presenza delle auto storiche dell’Esercito, dei Carabinieri e dell’Aeronautica. Oltre alle auto d’epoca, che gli appassionati hanno potuto ammirare opere d’arte, quadri e sculture realizzate dai maestri dell’associazione “Una Strada per l’Arte”. Un mercatino dell’antiquariato, vintage e dell’artigianato. Un’attrezzatissima area giochi per bambini, allestita da RadioBimbo, con il loro mago magico, ed il personale dedicato che hanno ospitato e fatto divertire i piu’ piccoli, Per finire un campo pratica di pikleball, gentilmente offerto dal Presidente del Tricolore Pierpaolo Nanini in collaborazione con Pix Pickeball Rolando Luzi e Francesca Nucci per permettere la conoscenza di questo gioco adatto ai piu' piccoli e ai piu' grandi. La novità più importante e’ stata il “Gran Premio Eleganza Auto di Roma”, dove una parte di auto prescelte arrivate direttamente dal Pincio per poi scendere in piazza per ricongiungersi alle altre auto della manifestazione perla premiazione. La Fanfara dei Carabinieri ha percorso via e piazza Cola di Rienzo proponendo le più belle arie e fanfare del patrimonio musicale italiano.

Nel pomeriggio la volta della banda dei Vincenzo Bellini. Sul palco, allestito in piazza Cola di Rienzo, il pianista Federico Brucato che e’ tornato di nuovo dopo lo straripante successo ottenuto lo scorso anno sempre ad Autoantiqua. L’intrattenimento artistico, la musica a cura di RadioRomaty col suo DJ e l’esibizione della scuola di Tango diretta dal maestro Fabio Santarelli. La sinergia fra commercianti e le storiche associazioni, di auto d’epoca e d’arte, suggellata dal Patrocinio del Municipio Roma Centro, ha prodotto anche quest’anno un evento a cui romani e turisti non vorranno mancare il prossimo anno. L’organizzatore Fabrizio Panecaldo: “Soddisfatto del successo ottenuto e della collaborazione, impegno da parte di tutti i commercianti della via,ringrazia tutti e anticipa l’appuntamento al prossimo anno con un eventuale sorpresa anticipata nei primi mesi autonnali…”