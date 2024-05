BF, approvato il bilancio d'esercizio e la distribuzione del dividendo

22 maggio 2024 a

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di B.F. S.p.A. (“BF” o la “Società”) si è riunita in data odierna, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, sotto la presidenza del Prof. Michele Pisante, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Bilancio consolidato e Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 15 aprile 2024 e reso noto al pubblico con comunicato stampa nella stessa data.

Il valore della produzione consolidato è passato da 1.120 milioni di Euro nel 2022 a 1.387 milioni di Euro nel 2023. L’EBITDA consolidato è passato da 57 milioni di Euro nel 2022 a 75 milioni di Euro nel 2023. La crescita registrata, imputabile, oltre che al diverso periodo di inclusione nell’area di consolidamento delle società consolidate, agli effetti di integrazione con le società partecipate, sconta un generale andamento deflattivo.

Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,044 per azione

L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato

• di destinare l’utile di esercizio di Euro 12.225.867,68 come segue:

- quanto a Euro 3.193.918,62, a “Riserva utili non distribuibili”, indisponibile ai sensi dell’art.

6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 38/2005;

- quanto a Euro 451.597,45 a Riserva legale;

- quanto a Euro 200.083,09 a “Riserva Utili disponibili per la distribuzione”;

- quanto a Euro 8.380.268,51 agli Azionisti a titolo di dividendo, pari a Euro 0,032 per azione;

• di distribuire un ulteriore dividendo pari a complessivi Euro 3.142.600,69, mediante utilizzo della “Riserva Utili disponibili per la distribuzione” presente nella voce “Utili indivisi”, pari a Euro 0,012 per azione; e quindi

• di distribuire un dividendo complessivamente pari a Euro 11.522.869,20, ovvero pari a Euro 0,044 per ognuna delle n. 261.883.391 azioni attualmente in circolazione.

• di prevedere che il dividendo sia messo in pagamento con data di stacco 3 giugno 2024 (stacco cedola numero 9), record date 4 giugno 2024 e data di pagamento 5 giugno 2024.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato la Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi degli Articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti, nonché espresso voto consultivo favorevole sulla Sezione II della medesima Relazione.

Tale Relazione è consultabile sul sito internet della Società www.bfspa.it, sezione “Investor Relations – Assemblea – 2024 – Assemblea ordinaria 22.05.2024”.

Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e cooptazione ex art. 2386 c.c. L’Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta formulata ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del D.Lgs. 58/1998 dall’azionista Arum S.p.A. (titolare, alla data della proposta, di una partecipazione pari al 22,53% del capitale), nominando la Dott.ssa Barbara Saltamartini alla carica di amministratore, a seguito di cooptazione ex art. 2386 c.c. in data 1 dicembre 2023.

La Dott.ssa Saltamartini ha dichiarato di possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell’art. 17 dello Statuto e i requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148 del D.lgs. 58/98 e del Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A.. Il Consiglio di Amministrazione accerterà il possesso dei suddetti requisiti in una prossima riunione. La Dott.ssa Saltamartini è amministratore non esecutivo e non fa parte di alcun comitato. Il curriculum del nuovo amministratore è disponibile presso la sede legale, sul sito internet della Società www.bfspa.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info” (www.1info.it). Secondo quanto dichiarato alla Società, la Dott.ssa Saltamartini non possiede, alla data odierna, azioni di BF.