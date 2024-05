Gli Autogol su RTL102.5 per gli Europei di calcio

28 maggio 2024 a

RTL 102.5 trasmetterà in diretta la radiocronaca completa degli Europei di calcio. Gli ascoltatori potranno vivere le emozioni delle sfide più avvincenti, i gol spettacolari e Gli Autogol imprevisti! Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli arrivano su RTL 102.5 per raccontare gli Europei di calcio e rendere ogni partita ancora più emozionante e coinvolgente.



Dalla partita inaugurale del 14 giugno alla finale del 14 luglio, gli ascoltatori potranno seguire le radiocronache di tutte le partite in diretta su RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia. Con le incursioni in diretta de Gli Autogol e il commento da studio di Paolo Pacchioni, Fulvio Giuliani, Andrea Salvati, Nicolò Pompei e Tommaso Angelini, gli ascoltatori potranno vivere l'emozione del calcio europeo mentre le squadre si contendono l'accesso alle fasi successive della competizione.