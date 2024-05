La scuola Trevisani-Scaetta di Milano rappresenta l'Italia in Corea del Sud al Glocal Education Fair

29 maggio 2024 a

Si terrà in Corea del Sud, a Yeosu, la Glocal Education Fair, incontro internazionale sul tema dell’istruzione che coinvolge ventidue nazioni da tutti i continenti. L’Italia, da selezione del Ministero dell’istruzione coreano, sarà rappresentata dalla Scuola Media Trevisani-Scaetta nelle persone della dirigente Rosa Delia Ruta e dei docenti Domenico Argirò, Michele Morena e Fabiana Proietti. Un grande traguardo per l’IC Paolo e Larissa Pini , scuola storica di Milano, accresciuto dalle lettere di ringraziamento del ministro Valditara, che esprime vivo apprezzamento per l’impegno profuso dalla dirigente e dai docenti, e del direttore dell’ufficio scolastico della Lombardia Volta, che esprime soddisfazione per i successi di questa eccellenza scolastica.