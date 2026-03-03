COMTEL SPONSOR DEGLI ATP 125 MONZA OPEN 26

Comtel Spa, leader nelle soluzioni di telecomunicazioni e connettività avanzata, è sponsor del Torneo ATP 125 “Monza Open 26” (alla sua seconda edizione che prenderà il via dal 5 al 12 aprile). Comtel sostiene questo torneo, dedicato a giovani atleti, sposando i valori fondanti dello sport quali fair play, spirito di squadra e inclusione, oltre che supportare il territorio brianzolo. Un’occasione di crescita e sviluppo per l’intera comunità, che da sempre è attenta allo sport ed agli eventi che generano benessere per l’intero indotto. Una tradizione sportiva riconosciuta in tutto il mondo, che si arricchisce di questa nuova manifestazione per lanciare i talenti tennistici del futuro nel circuito ATP. Occasione per i giovani, su cui Comtel investe continuamente, per alimentare la propria passione sportiva e presentarsi al grande pubblico. "Siamo orgogliosi di sostenere un territorio come quello di Monza e della Brianza, strategico per il nostro business, come tutta la Lombardia – dichiara Fabio Lazzerini, CEO di Comtel – Questa sponsorship rappresenta un investimento per il futuro della nostra comunità, valorizzando talenti locali e promuovendo Monza come capitale dello sport ".