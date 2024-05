Marina Berlusconi, Biancofiore: "Congratulazioni, Cavaliere in continuità col padre"

31 maggio 2024 a

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data 31 maggio, il decreto con il quale, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. Tra i nuovi Cavalieri c’è anche Marina Berlusconi. Lo si legge in una nota del Quirinale.



"Esprimo le mie più sincere congratulazioni a Marina Berlusconi, nominata oggi Cavaliere delle Repubblica dal Presidente Mattarella. Questa importante onoreficenza, che già era stata riconosciuta a suo padre Silvio,conferma le sue enormi capacità professionali e imprenditoriali.Simbolo di quella capacità tutta italiana del "saper fare" che ha contraddistinto la sua attività in questi anni, proprio sulle orme di suo padre Silvio Berlusconi e in continuità con quanto fatto dal fondatore di imprese e aziende che hanno dato un significativo contributo alla crescita economia e allo sviluppo della nostra Nazione. Un impegno per la nostra Italia, portato avanti con ancora più forza dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi e che non può non essere applaudito, per il quale va il nostro grazie e che, oggi, riceve il giusto riconoscimento. Certa che continuerà su questa strada, a lei auguro, con grande affetto, ancora una volta e ancor di piu buon lavoro. Suo padre sarebbe fiero di lei, come lo siamo tutti noi”, ha affermato, congratulandosi con Marina Berlusconi, la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, NM, Maie.