Vernissage per "Canto Nuovo" di Giovanni di Carpegna, l'appuntamento a Roma l'11 giugno

04 giugno 2024 a

a

a

Arte e legge, curioso abbinamento. A Roma sarà la sede dello studio legale Santini&Spoletini a ospitare martedì 11 giugno il vernissage della mostra ‘Canto nuovo’ del maestro Giovanni di Carpegna. “Ho deciso di fare il vernisagge presso il mio studio per abbinare l’aspetto creativo del diritto alla poliedricità artistica del maestro e soprattutto perché sono un appassionato di arte. La nostra sede si presta all’organizzazione di mostre ed eventi per la sua centralità e il suo prestigio”, ha spiegato l’avvocato professore Matteo Santini. L’appuntamento è in via Marianna Dionigi 57 alle ore 19.

Giovanni di Carpegna Falconieri nasce a Roma nel 1966, inizia a dipingere sin da bambino quando, nel paese di Carpegna, osservava i pittori che ritraevano dal vero la campagna circostante. Da questi incontri nasce la sua passione per la pittura en plein air che esercita ancora oggi. Ama sperimentare varie tecniche, che vanno dalla pittura, alla scultura, alla fotografia, all’illustrazione. Dal 1997 pratica l’incisione all’acquaforte e la stampa calcografica. Ha fondato l’Associazione Artisti della Carpe­gna, che organizza mostre dal 1998 nel palazzo dei Principi a Carpegna. Nel 2003 il Comitato Nazionale Pio II gli affida l’incarico di eseguire un’incisione dedicata al pontefice Piccolomini.

Recentemente è stata commissionata all’artista la realizzazione di un grande olio su tela destinato alla Cappella di Sant’Andrea a Ponte Milvio di Roma, retta dalla SS. Confraternita della Trinità dei Pellegrini. La Cappella, sorta per volontà di Pio II Piccolomini nel 1462 per l’arrivo della testa di Sant’Andrea, ospita, nel piccolo cimitero annesso, una pregevole statua dell’apostolo di mano di Paolo Romano. L’opera illustrerà la solenne processione che accolse a Roma la reli­quia. Nel settembre 2005 Carpegna ha preso parte alla mostra di incisioni, curata da Arianna Antoniutti, La Librerìa Piccolomini attraverso le incisioni. Una rilettura contemporanea delle storie di Pio II, organizzata dal Comitato Pio II presso il Complesso Monumentale di San Salvatore in Lauro a Roma.