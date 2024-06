Il ministro Crosetto incontra il ministro degli Interni del Qatar

06 giugno 2024 a

a

a

"Incontro cordiale con Min Interni #Qatar Sceicco Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani. Comune volontà di consolidare profondi legami di amicizia, lavorare per pace in Medio Oriente e rafforzare eccellente cooperazione in atto. Focus su contributo addestrativo fornito da @Carabinieri a #Lekhwiya e futuri piani di cooperazione. Continua intensa attività diplomatica congiunta per stabilità #MedioOriente". Così il ministro della Difesa GuidoCrosetto