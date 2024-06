"Enel, l'Italia nel mondo": la nuova campagna istituzionale

14 giugno 2024 a

a

a

Le radici profonde nella storia dell’Italia e lo sguardo rivolto a un futuro globale e sempre più sostenibile. La nuova campagna istituzionale di Enel unisce passato e presente ripercorrendo in chiave emozionale quel lungo percorso dell’Azienda, che parte dagli anni Sessanta fino ad oggi e che si intreccia indissolubilmente con quello dell’Italia moderna, unita dalla rete elettrica che ne ha consentito lo sviluppo economico e il progresso sociale.

Lo spot utilizza immagini dell’Archivio Storico Enel per raccontare, con orgoglio, una grande avventura italiana all’insegna della crescita e dell’innovazione, caratterizzata da progetti che hanno avuto un impatto concreto sulla vita del Paese. Si vedono i lavori per l'elettrificazione di tutto il territorio nazionale e le straordinarie opere ingegneristiche come la posa dei cavi sottomarini tra le isole e la terraferma, ma anche la ricerca costante di nuove fonti energetiche, fino all’arrivo delle rinnovabili che oggi possono garantire un presente e un futuro più sostenibili.

“Enel, l'Italia nel mondo" è una dichiarazione d'amore per il Paese e per una storia tutta italiana di eccellenza su scala globale, con una presenza oggi consolidata in 28 Paesi.

La campagna è anche un sentito omaggio a coloro che hanno contribuito concretamente a questa crescita: a chiudere la narrazione è un’intensa carrellata sui volti delle persone Enel, con il claim “La storia è di chi la costruisce”. Lo spot ci ricorda che quanto realizziamo nella nostra vita è sempre il risultato di un impegno collettivo. La campagna on air dal 14 giugno, prevede una pianificazione su TV con spot da 60" e 30", stampa, affissioni e canali digital con formati video.