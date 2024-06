Presentata la 7^ edizione di Filming Italy Sardegna Festival

16 giugno 2024 a

Dal 20 al 23 giugno, a Forte Village, si accendono i riflettori su Filming Italy Sardegna Festival, ideato e diretto dal General Director Tiziana Rocca. Un appuntamento ricco di sorprese che ha in programma 70 titoli tra film, documentari, cortometraggi, e serie televisive: “Ogni anno l'impegno che ci mettiamo è sempre maggiore”, ha dichiarato la Rocca, - “la macchina produttiva è molto elaborata, perché abbiamo puntato, ancora una volta, alla più alta qualità dei film che verranno presentati in anteprima assoluta”. Tra questi “Cult Killer”, thriller con Antonio Banderas, la divertente commedia di Max Nardari “Amici per caso”, “The Imaginary”, film d'animazione giapponese targato Netflix, “Rare Objects” ultimo film da regista di Katie Holmes. Tantissimi gli ospiti presenti, tra cui: Bella Thorne, attrice e cantante statunitense a cui verrà consegnato il Filming Italy International Award per il suo esordio alla regia con il cortometraggio “Paint her red,” . In arrivo: Bo Derek, Rosario Dawson, e gli italiani Silvio Orlando, Neri Marcorè, Claudio Bisio, Massimo Ghini, Lillo. E poi musica: saranno presenti Fausto Leali, Dolcenera e Bianca Atzei. Il Presidente onorario del festival è Oscar Brie Larson, Premio Oscar, la madrina di questa edizione Ambra Angiolini, l' Ambasciatrice Claudia Gerini con Harvey Keitel. Conoscendo il grande cuore di Tiziana Rocca e i sentimenti che vivono in lei, l'omaggio a Sandra Milo che verrà fatto al festival, ci rende orgogliosi. Sandra, per gli amici Sandrocchia, era un'attrice ecclettica, semplice e generosa. E come dice Tiziana Rocca...indimenticabile. Commenti positivi anche da parte della Senatrice Lucia Borgonzoni Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura che invia un messaggio: “I migliori auguri per questa nuova edizione, a tutta la squadra. Il festival è diventato un momento di promozione, ma anche di riflessione. Sono certa che anche quest'anno saprà accendere un faro sull'Italia, restituendo al mondo l'immagine di un Paese che sa fare cinema”.