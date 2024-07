Rtl 102.5 Power Hits Estate è l'unica classifica in diretta che decreta il tormentone estivo

01 luglio 2024 a

Il 3 settembre, all’Arena di Verona, verrà decretato il Power Hit Estate di RTL 102.5: la canzone che diventa il tormentone della bella stagione. E la classifica della prima radio d’Italia è l’unica in grado di conferire il titolo di tormentone alla canzone più cantata, suonata e ballata dell’estate. Perché, innanzitutto, è realizzata sempre in diretta fino al grande evento di Verona.

Realizzate in collaborazione con EarOne, le classifiche di RTL 102.5 Power Hits Estate si basano sui voti espressi dagli ascoltatori, ponderati con i dati sull'airplay radiofonico rilevati da EarOne, che considera un campione rappresentativo di oltre 150 emittenti radiofoniche, tra cui radio nazionali, regionali e locali. Gli ascoltatori di RTL 102.5 potranno esprimere la loro preferenza sulle canzoni in classifica e le votazioni saranno registrate tramite la piattaforma RTL 102.5 Play. Per partecipare, è necessario essere registrati alla Community MyPlay. Ogni utente potrà esprimere un voto al giorno, valido per entrambe le classifiche. Per quanto riguarda la classifica settimanale, i voti espressi nella settimana corrente contribuiranno a formare la classifica per quella settimana durante la votazione.

Inoltre, a partire dal 24 giugno, la seconda ora del programma "The Flight", dalle 16:00 alle 17:00, diventerà "RTL 102.5 Power Hits Estate 2024". Dal lunedì al venerdì, un'intera ora sarà dedicata a rivelare l'andamento delle classifiche. Durante i cinque giorni di trasmissione, saranno annunciate alcune delle canzoni presenti nella classifica settimanale, nella posizione in cui si trovano in quel momento. In chiusura dell’appuntamento, verranno anche annunciate le canzoni che occupano le prime tre posizioni della classifica settimanale. Durante il weekend, invece, dalle 15:00 alle 17:00, gli ascoltatori avranno modo di conoscere l'intera classifica della settimana: il sabato dalla posizione 50 alla 26, e la domenica dalla 25 alla canzone che si trova al primo posto.