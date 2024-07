BF educational, aperte le iscrizioni ai corsi per giovani imprenditori agricoli: 100 borse di studio in Agritech

01 luglio 2024 a

a

a

Sono aperte le iscrizioni al corso di Alta specializzazione in Agritech di BF Educational – Società di BF Spa impegnata nello sviluppo di progetti formativi, di ricerca e sviluppo nel settore dell’agricoltura e dell’agribusiness – organizzato in collaborazione con Coldiretti Giovani Impresa. Il corso è stato presentato al Villaggio Coldiretti di Venezia lo scorso 29 giugno durante un incontro dedicato alle attività e ai nuovi progetti di BF, in particolare per il mondo della formazione, a cui hanno preso parte l’Amministratore Delegato di BF Spa Federico Vecchioni e l’Amministratore Delegato di BF Educational Francesco Pugliese.

Il percorso di formazione – rivolto ai giovani imprenditori, agricoltori, tecnici e collaboratori tra i 18 e i 40 anni – si terrà presso il Campus del Gruppo a Jolanda di Savoia. Il corso si articolerà in 4 moduli della durata di un giorno e mezzo incentrati su temi diversi e caratterizzati da diverse finalità: Agricoltura di precisione (22-23 ottobre, dedicato ai concetti e alle tecnologie chiave dell’agricoltura di precisione), Irrigazione e fertirrigazione (7-8 novembre, incentrato sull’acquisizione di competenze per la gestione strategica dell’irrigazione), Zootecnia di precisione (20-21 novembre, dedicato alle conoscenze di base sulle tecnologie della zootecnia di precisione) e Applicazione dei sistemi di supporto decisionale (10-11 dicembre, incentrato sul Decision Support System a sostegno dell’attività dell’operatore agricolo per una gestione mirata delle risorse e degli input). È possibile iscriversi ad uno o più moduli entro il 10 settembre 2024.

Per Coldiretti Giovani Impresa sono state messe a disposizione 100 borse di studio pari all’80% del costo per i moduli Agricoltura di precisione e Irrigazione e fertirrigazione.

Le informazioni sulle procedure di iscrizione sono disponibili sul sito

https://giovanimpresa.coldiretti.it/

L’impegno del Gruppo BF per la formazione si è già concretizzato negli anni attraverso numerose partnership con alcuni dei più importanti atenei e istituti che offrono percorsi di studio in ambito agro-industriale, tra cui Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi della Tuscia, Università degli Studi di Teramo, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Salerno, Università Bocconi e Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.