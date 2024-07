Ecco tutti i nuovi film in uscita

Annamaria Piacentini 03 luglio 2024 a

a

a

Diamo un primo sguardo sul cinema che verrà, senza dimenticare il cinema italiano e i grandi attori hollywoodiani. Prossimamente al cinema... Partiamo da “Horizon: An American Saga”, capitolo 1, del regista e protagonista Kevin Costner, in uscita il 4 luglio. Il secondo capitolo sarà nei cinema dal 15 agosto, distribuito da Warner Bross Pictures. Con Costner anche Siena Miller, per raccontare una storia straordinaria che esplora il vecchio west.

Un film forte, impegnativo, e per chi ama questo genere e ne sentiva la mancanza, possiamo assicurarvi che ritroverà le grandi emozioni. Si torna indietro negli anni, tra il rumore degli zoccoli dei cavalli, la polvere e il coraggio di uomini onesti che hanno combattuto per conquistare il west, ma anche perso, tra lacrime e sangue. Kevin sa fare il suo mestiere: da protagonista a regista: il suo film epico lo gira senza un attimo di esitazione. La storia percorre i quattro anni della Guerra civile, dal 1861, al 1865, dove vivrete una delle più belle pagine di cinema degli ultimi anni. Dall'11 luglio “Immaculate - la prescelta”, un sostanzioso mix di melodramma e emozioni forti. Protagonista Sydney Sweeney, che interpreta Cecilia, una giovane suora americana che viene trasferita in un convento isolato della campagna italiana. È proprio il caso di dire: apriti cielo! Per lei tutto si trasforma in un incubo, perché il convento nasconde segreti e orrori innominabili…Prima di recarvi al cinema, prendete una camomilla: ma per gli amanti del genere è assolutamente consigliato. Diretto da Michael Mohan è distribuito da Adler Entertainment. Anche a Leonardo di Caprio piacciono i cartoon. Infatti, ha prodotto il film d'animazione “Ozi - la voce della foresta”, diretto da Tim Harper, che verrà presentato al Giffoni Film Festival nella Sezione Premiere il 22 luglio, e distribuito nei cinema da Notorious Pictures dal 19 settembre. Di Caprio sempre impegnato sul tema dell’ecologia, ha voluto produrre questo film, perché ritiene sia giusto rivolgersi ai giovani che possono creare un futuro migliore. Il film racconta la storia di un piccolo orangotango, il cui habitat viene distrutto dall'uomo. Le voci del film d'animazione, sono di: Marco Boliani, Ascanio Celestini, Luigi Lo Cascio ,Neri Marcoré, Giovanna Marini, Tony Servillo, Filippo Timi. Il film ha il marchio Lucky Red. Se non è possibile cancella il film. Grazie, Annamaria.

Molte le dinamiche affrontate, avvincenti ed interessanti, come quella ambientalista. E, a proposito di film fantasy, segnaliamo l'arrivo nei cinema dal 16 gennaio 2025, dell’orso più amato al mondo. “Paddington, in Perù”, che verrà distribuito da Eagle Pictures, racconta un personaggio straordinario che piace anche agli adulti, creato dallo scrittore Michael Bond. Ma perché Paddington insieme a Brow si recano in Perù? Beh, l'avventura questa volta è molto più complicata, perché devono ritrovare zia Lucy, misteriosamente scomparsa. Il film diretto da Dougal Wilson, vanta, nei panni dei doppiatori Antonio Banderas e Olivia Colman (premio Oscar), mentre la voce italiana di Paddington è di Francesco Mandelli. Qualche anticipazione sui film a Taormina: Il 14 luglio al teatro Antico di Taormina, durante il festival del cinema, verrà presentato il film “Il giudice e il boss” diretto da Pasquale Scimeca con Gaetano Bruno. Il film racconta la storia del giudice Cesare Terranova e del maresciallo di polizia Lenin Mancuso che lottano contro la mafia e le istituzioni corrotte, pagando queste indagini con la perdita della vita. Dal 29 agosto con il marchio Lucky Red nei cinema “Invelle”, del pluripremiato regista Simone Massi, la storia di una bambina sfortunata che vive durante la guerra. Ha perso la madre e il padre e si deve occupare dei fratelli, della stalla e delle bestie. Ma sa sognare il mondo che non ha, e la sua storia diventa un'altra: la guerra non c'è più e con essa scompare un mondo intero, e tutto ciò per cui ha sofferto.

Da vedere. “Finchè notte non ci separi”, è il film di chiusura del Festival di Taormina, in uscita nei cinema dal 29 agosto con 01 Distribution. Protagonisti due giovani sposi che a poche ore dal matrimonio, si ritrovano con la fede al dito tra mille perplessità sul fatto di essersi giurati eterno amore, Nella loro mente, la delusione crea un dubbio : valeva la pena di sposarsi? Le perplessità restano, ma il film, girato molto bene da Riccardo Antonaroli è una comedy che non deluderà. Del resto, quante volte vi sarà capitato di farvi questa domanda: ne valeva la pena? L’amore vince su tutto? Vediamo cosa succede ai nostri protagonisti, Pilar Fogliati e Filippo Schicchitano. Nel cast anche Francesco Pannofino, Giorgio Tirabassi e Lucia Ocone. Nomi che già garantiscono un'ottima interpretazione e il successo del film. Dietro le “quinte”, infatti, ne parlano già molto bene. Allora, vediamolo, forse impareremo qualcosa in più.