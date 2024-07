Enav prima classificata tra le società del settore “Servizi Pubblici e Infrastrutture”

03 luglio 2024 a

ENAV SpA, la Società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, si posiziona al primo posto tra le aziende del settore “Servizi Pubblici e Infrastrutture” della classifica dell’ESG Identity Corporate Index 2024. La Società è risultata, infatti, tra le società Top Performer nella sostenibilità. Mai così in alto da quando esiste la speciale classifica. Su oltre 300 aziende coinvolte nell’indice gestito da ET GROUP, che valuta l’integrazione dei principi ESG nelle strategie aziendali, ENAV è tredicesima nella classifica generale e prima nel settore “Servizi Pubblici e Infrastrutture”.

Grazie ad una solida governance e ai risultati ottenuti in ambito Environment e Social, il Gruppo ENAV raggiunge il miglior piazzamento della sua storia con una crescita, rispetto al 2023, di 7 posizioni. Dichiarazione dell’Amministratore Delegato Pasqualino Monti: “Siamo orgogliosi di questo risultato che ci ripaga del lavoro fatto negli ultimi mesi. Il percorso di ENAV nella sostenibilità è ancora molto lungo ma la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta. Siamo un Gruppo Carbon Neutral e abbiamo completamente integrato la sostenibilità nelle nostre strategie industriali, coniugando tutti gli aspetti ESG con la mission di ENAV per creare valore per l’Azienda, per le sue persone, per gli azionisti e per tutti gli stakeholders”. L’ESG Identity Corporate Index (ESG.Ici), conosciuto anche come Integrated Governance Index, giunto alla nona edizione, è lo strumento analitico quantitativo che valuta l’integrazione dei principi ESG nelle strategie aziendali, emergendo sempre più come indicatore distintivo nel valutare l’impegno delle aziende italiane verso la sostenibilità. Il questionario ha coinvolto le principali società italiane quotate sull’indice Ftse Mib, le società del paniere Consob e le prime 50 non quotate italiane, con la partecipazione di oltre 420 manager.