Sipcam Oxon cresce in Francia

Sipcam Oxon SpA, multinazionale italiana leader nelle tecnologie per l'agricoltura, sede centrale a Pero (Milano), annuncia l'acquisizione di tutte le attività di distribuzione di Phyteurop SA, una società francese, attraverso la sua nuova controllata Sipcam France SA.

Phyteurop, fondata nel 1973 e con sede a Parigi, in Francia, fa parte del gruppo cooperativo InVivo. Sipcam France intende mantenere una forte partnership con InVivo per garantire l'accesso continuo a un'ampia gamma di soluzioni per l'agricoltura francese, tra cui agrofarmaci tradizionali e innovativi, fertilizzanti, prodotti biorazionali e biostimolanti. L'acquisizione esclude l'impianto di formulazione di Phyteurop a Montreuil-Bellay.

"Siamo molto orgogliosi di questa acquisizione", dichiara Nadia Gagliardini, Presidente di Sipcam Oxon SpA. "Negli ultimi 50 anni, Phyteurop ha coltivato una base di clienti diversificata nel più grande mercato agrochimico europeo, distinguendosi per la sua reputazione di fornire soluzioni tradizionali agli agricoltori. L'integrazione di Sipcam France nella nostra piattaforma globale rappresenta un'importante pietra miliare strategica per la nostra azienda. Siamo lieti di dare il benvenuto ai nuovi dipendenti che entreranno a far parte di Sipcam France, tra cui Fabrice Buet, che sarà nominato Direttore Generale".

Paolo Brogi, Amministratore Delegato di Sipcam Oxon SpA, commenta: "Questa acquisizione rappresenta un importante passo avanti nella strategia del nostro gruppo. Sipcam France rafforzerà la nostra presenza in Europa, a beneficio sia dei clienti esistenti che di quelli nuovi. Non vediamo l'ora di collaborare con il team di Sipcam France per sviluppare un portafoglio di prodotti futuri ancora più forte per i nostri clienti. La nostra partnership con il gruppo InVivo apre un nuovo entusiasmante capitolo per Sipcam France, caratterizzato dalla crescita e dall'innovazione. Questa collaborazione si allinea perfettamente con il nostro impegno a supportare i nostri clienti. Siamo entusiasti di sfruttare le risorse, le capacità e le dimensioni globali del Gruppo Sipcam Oxon per migliorare la nostra offerta di servizi".

Fabrice Buet, nominato Direttore Generale di Sipcam France SA, conclude: "Con il team di Sipcam France, stiamo intraprendendo un nuovo viaggio con l'obiettivo di contribuire ancora di più a sostenere gli agricoltori francesi con soluzioni innovative per le loro colture".