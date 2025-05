Ferrari, disastro a Miami. Hamilton e Leclerc, finisce in rissa

Al Gran Premio di Miami di Formula 1 va in scena il naufragio della Ferrari: in Florida "scoppia" la coppia Lewis Hamilton-Charles Leclerc, con il britannico che sbotta al momento di eseguire l'ordine di scuderia che gli imponeva di farsi superare dal monegasco. Non una bella scena, non un bel segnale.

Indizio generale: fra le McLaren e le altre monoposto in questo momento c'è un ampio margine, difficile da colmare per chi, in gara, deve inseguire le vetture del team Papaya. Sul circuito intorno all'Hard Rock Stadium, "casa" dei Miami Dolphins della Nfl, il divario tra Oscar Piastri, che ha vinto, Lando Norris e gli altri è stato perfino imbarazzante, e rimane da registrare che sul podio è finito anche Russell con la Mercedes che ha preceduto Max Verstappen che, dall'alto della sua classe che lo fa essere l'avversario più difficile per le McLaren (basti pensare alle fasi iniziali di questa prova) pur disponendo di una vettura inferiore, sperava di festeggiare in altro modo la nascita della primogenita. Spettacolare il suo duello in partenza con Norris: l'olandese volante ha fatto di tutto pur di non far passare il rivale che, a fine gara, ha commentato polemicamente dicendo che "con Max o fai l'incidente o non passi". Abbastanza bene Kimi Antonelli, sesto e però poco consistente sul passo gara, e bene un sorprendente Alexander Albon, quinto con la Williams.

Brutta figura e polemiche, come detto, in casa Ferrari. Hamilton (alla fine ottavo) non ha nascosto la propria stizza via radio, prima chiedendo malamente, al 41/o giro, che Leclerc (settimo) gli facesse strada, senza poi riuscire a prendere Antonelli, e poi, quando dal muretto gli è arrivato l'ordine di far passare il compagno monegasco, rispondendo a dir poco irritato "volete che lasci passare anche Sainz?".