Landini invoca il referendum pro immigrati

Landini e Avs, in silenzio sulle violenze di Roma, attaccano il governo sui referendum, tra cui - neanche a farlo apposta - quello dare la cittadinanza facile agli immigrati.

Manca poco più di un mese al voto per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza dell’8-9 giugno e, nonostante le diverse iniziative, dai promotori arrivano le solite lamentele contro il governo e la stampa, in particolare quella del servizio pubblico.

«C’è un problema di scarsa informazione. Finora le tv e i giornali non hanno fatto un’informazione, tante persone non sanno che c’è il referendum - attacca Maurizio Landini- c’è una parte di Paese che non sa che ci sono i referendum». Per il leader della Cgil «è importante parlarne per ricostruire una partecipazione, una democrazia». «Siamo già al referendum, le firme sono state già prese, ora si deve andare a votare», sprona, ricordando i temi chiave dei referendum: «Migliorare i diritti delle persone, avere più tutele contro i licenziamenti e il precariato e per non morire sul lavoro. È il momento di provare a cambiare questa situazione e le persone col loro voto possono decidere». Anche secondo il segretario di +Europa e presidente del Comitato promotore del referendum sulla cittadinanza, Riccardo Magi, gli italiani non sanno che l’8 e il 9 giugno sono in programma i referendum. E anche lui punta il dito contro l’esecutivo Meloni. «Almeno dica: “Andate a votare”. Credo che non abbia problemi a farlo per dare voce al popolo», è l’appello di Magi.