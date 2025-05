Rambo conquista la fascia 15-30 anni

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Rambo 2 - La vendetta / Italia 1) Un film di quasi 40 anni fa raggiunge in prima serata l’8.13% di share con una media di oltre 1,4 milioni di spettatori. Gli esperti stimano che Rambo 2 sia stato replicato in tv almeno una trentina di volte.

Una storia di umiliazione e di riscatto di un ex berretto verde costretto alla marginalità sociale e finito in carcere. Grazie al suo ex mentore in guerra, riesce a ottenere la libertà a patto che torni in Vietnam per liberare alcuni americani ancora imprigionati. Dopo una serie di vicende rocambolesche, riuscirà nella missione smascherando anche ufficiali corrotti. Quale miglior metafora anti-elitaria un bel di tempo prima che apparisse il fenomeno Trump? Italia 1 si è classificata terza rete per telespettatori dietro Rai 1, con lo Speciale de L’eredità, e Canale 5, che venerdi in prime time trasmetteva la soap turca Tradimento. Ma Stallone è nettamente primo sulle fasce 15-30 anni. Un Rambo classico che parla ancora alle nuove generazioni con incredibile forza con picchi dell’11% di share.