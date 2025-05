Jannik Sinner sbarca a Roma, come l'hanno accolto

Il countdown si è azzerato, è scattata l’ora x, anzi l’ora “S”. L’ora di Jannik Sinner, atteso oggi al Foro Italico per disputare il primo allenamento ufficiale in pubblico. Il ritorno del campione. Nella settimana del Conclave, il tennista altoatesino invece aprirà le porte per un bagno d’affetto che aspettava da oltre tre mesi. Jannik è arrivato ieri in città, sbarcato alle 14:09 all’aeroporto di Ciampino, con un volo privato proveniente da Nizza e davanti alle telecamere di SuperTennisTv . Due auto ufficiali del torneo lo hanno subito accolto e la Polizia li ha scortati fino in albergo.

Alle 11 verrà schedulato il tabellone del torneo femminile, mentre a mezzogiorno ci sarà il sorteggio di quello del torneo maschile. Sinner e Alcaraz possono finire dalla stessa parte, ma fari puntati anche su Lorenzo Musetti, da oggi ufficialmente nella top ten del ranking ATP. Sacha Zverev, invece, sarà dall’altra parte del tabellone. Sinner, quindi, conoscerà il suo cammino, ma prima dovrà sbrigare la pratica della conferenza stampa, prevista per le 16.