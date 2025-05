Oscar Piastri vince anche il Gran Premio di Miami, conquistando la quarta vittoria della stagione. Battuto il compagno di scuderia Lando Norris, in seconda posizione, seguito da George Russell. Quarto Max Verstappen e quinto Alexander Albon. Sesto ha tagliato il traguardo Kimi Antonelli. Male le Ferrari che, dopo uno scambio di posizioni, chiudono con Charles Leclerc in settima posizione, seguito da Lewis Hamilton. Ritiro per Doohan, Bearman, Lawson e Bortoleto.