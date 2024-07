Su Prime Video "Aspettami stanotte" dedicato al musicista Gianni Fiorellino

09 luglio 2024 a

Disponibile in streaming la visione del docufilm diretto da Luciano Filangieri, Inarrestabile il successo di Gianni Fiorellino, che dopo il San Paolo di Napoli con oltre 15mila persone, lo vede protagonista del docufilm "Aspettami stanotte" in onda su Amazon Prime.

90 minuti che sintetizzano la vita privata e professionale dell'artista napoletano, realizzato da Leone Produzioni, CinemaSet e Sileo, in collaborazione con Siagg Caffe'. Con la regia di Luciano Filangeri, su un soggetto di Melania D'Agostino, il docufilm avra' una distrubuzione internazionale in virtu' dell'accordo con Amazon Prime

E' un racconto del viaggio che parte dalla provincia di Napoli per raggiungere le vette piu importanti della musica leggera italiana. "C'e' tutto il mio percorso umano e professionale - dichiara Gianni Fiorellino - le cose belle e le cose brutte. Gli incontri che ti cambiano la vita, come quelli con il produttore Rolando D'Angeli e Pippo Baudo, che mi ha invitato per ben due volte sul palco piu importante che un musicista possa mai desiderare, quello di Sanremo" - continua Fiorellino - “Un percorso che mi ha spesso portato a fare i conti con la realtà, a scelte precise (a volte sgradevoli) e a tante rinunce. Sono nato e cresciuto nel poco e con poco, come tanti altri certamente, e questo mi ha educato ad apprezzare ogni piccola cosa che la vita ha donato”.

"Non ho avuto alcuna esitazione a collaborare a questo progetto - dichiara Antonio Chiaramonte, produttore e distribuitore di CinemaSet - ritengo Gianni Fiorellino, oltre che un cantante talentuoso, una figura pulita, un ragazzo perbene. In un mondo in cui i nostri ragazzi ascoltano musica che incita alla violenza, questo cantante colpisce per la genuinita' e la leggerezza per cui la musica melodica italiana e' famosa in tutto il mondo. " conclude Chiaramonte.