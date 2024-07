Guido Crosetto: "Oggi celebriamo i 75 anni della Nato"

10 luglio 2024 a

"Oggi celebriamo i 75 anni @NATO: nel 1949 12 Nazioni sottoscrissero il trattato del Nord Atlantico per affrontare insieme un mondo incerto. Oggi 32 #Alleati si ritrovano per rinnovare quel patto, coesi e determinati per libertà e democrazia". Così Min @GuidoCrosetto al #NATOSummit