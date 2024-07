Sport e relax dimensione famiglia: a Roma Nord nasce The Jungle Club

Salvatore Dama 13 luglio 2024 a

Cose da fare a Roma Nord. Per esempio, passare una giornata al The Jungle, un club tutto nuovo in zona Cortina d’Ampezzo. Nuovo e inaspettato: dall’ingresso di via dell’Acqua Traversa 251 non ti aspetti questo spazio verde così grande, attrezzato con impianti sportivi, piscina, ristorante. E invece eccolo qui.

“Ho trovato io il posto, per caso, era abbandonato da una decina di anni, una vera e propria giungla… da qui l’idea del nome!”, spiega Nicoletta Candeloro, una delle promotrici di questa iniziativa. Adesso, però, di “selvaggio” il club ha solo il nome, perché è stato ripulito, sistemato, ristrutturato, messo a nuovo. Ha una piscina molto grande, campi da padel e da pickleball (nuova moda in arrivo?), una area per la ristorazione, una palestra che sarà ultimata a settembre.

Nicoletta, che è una mamma con la passione per lo sport, ha pensato che l’idea giusta fosse proprio questa: creare un club dedicato alla famiglia, dove possano intrattenersi e allenarsi sia gli adulti che i bambini. “Organizziamo centri estivi per bambini dai 6 ai 12 anni, feste in piscina, feste di compleanno, abbiamo una cucina tutta espressa, con un menu dedicato per chi ha allergie. Insomma è che se stessero a casa, in famiglia”.

E per i grandi? Oltre alla piscina, al padel, alla palestra in arrivo, anche la possibilità di organizzare eventi privati e di partecipare a serate a tema, come l’aperitivo White Party dello scorso 11 luglio, che ha aperto la stagione estiva del The Jungle Club.