Stipulato l'atto di fusione relativo all'incorporazione di Sferanet in Olidata

Olidata S.p.A. (la “Società” o “Olidata”) system integrator a capo di un gruppo leader in Italia nel settore IT e con azioni quotate sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., facendo seguito a quanto comunicato in data 25 gennaio 2024, 7 maggio 2024 e 22 luglio 2024, rende noto che, in data odierna, è stato stipulato l’atto di fusione di cui all’art. 2504 del Codice Civile (l’“Atto di Fusione”), relativo all’incorporazione di Sferanet S.r.l. (“Sferanet”) in Olidata ai sensi dell’art. 2501-ter del Codice Civile (la “Fusione”). L’Atto di Fusione ha previsto che l’efficacia dell’operazione decorra dall’iscrizione dell’atto stesso nel Registro delle Imprese di Roma ovvero dal 1° agosto 2024 qualora tale iscrizione dovesse avvenire precedentemente a tale data (“Data di Efficacia”). La Società comunicherà prontamente al mercato la data di effettiva iscrizione dell’Atto di Fusione e, di conseguenza, la conferma della Data di Efficacia.

A partire dalla Data di Efficacia, Olidata subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio, attività e passività, di Sferanet e in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e doveri di qualsiasi natura facenti capo alla medesima, in conformità a quanto previsto dall’art. 2504-bis, comma 1, c.c. Ai sensi dell’art. 2501-ter, comma 1, punto 6, cod. civ., e dell’art. 2504-bis, comma 3, cod. civ., le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante a partire dalla data di efficacia. Da quest’ultima data decorreranno anche gli effetti fiscali della Fusione, ai sensi dell’art. 172, comma 9, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Si ricorda, al riguardo, che l’Assemblea degli Azionisti del 7 maggio 2024, in sede straordinaria, ha approvato all’unanimità, sulla base della situazione patrimoniale di Olidata al 30 settembre 2023 e della situazione patrimoniale di Sferanet al 30 settembre 2023, il progetto di fusione che disciplina l’integrazione ai termini e condizioni ivi previsti e, in particolare, ha approvato il rapporto di cambio pari a n. 169 nuove azioni Olidata per ogni Euro 1,00 di quota del capitale sociale di Sferanet posseduta alla data di efficacia della Fusione da ciascuno dei suoi soci diversi da Olidata. Alla data odierna, Olidata già possiede il 51% del capitale sociale di Sferanet.

Per servire il rapporto di cambio, alla Data di Efficacia Olidata darà esecuzione ad un aumento di capitale – deliberato dalla suddetta Assemblea - con esclusione del diritto di opzione, per un importo complessivo nominale pari a Euro 8.892.184, con emissione di n. 77.977.952 azioni ordinarie con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, da assegnarsi ai soci di Sferanet diversi da Olidata.

Si segnala inoltre che, ai fini dell’ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan delle nuove azioni Olidata rivenienti dall’aumento di capitale a servizio del rapporto di cambio, verrà predisposto e reso disponibile un documento di esenzione redatto ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. f) del Regolamento (UE) 2017/1129. Tale documento verrà pubblicato sul sito internet di Olidata (all’indirizzo www.olidata.com) entro il giorno antecedente alla data di avvio della negoziazione delle nuove azioni Olidata.

Prosegue così il percorso di crescita e innovazione del Gruppo Olidata: la Fusione consentirà un’ottimizzazione organizzativa in grado di rafforzare ulteriormente la posizione del Gruppo nel mercato dell’Information Technology al servizio del Paese, con uno sguardo anche verso l’estero. Sferanet, azienda nata nel 2008 e riconosciuta come uno dei principali player a livello nazionale nel settore ICT, ha rappresentato il motore principale della riammissione di Olidata in Borsa avvenuto ad aprile 2023. L’integrazione dei due team favorirà un ambiente di continua innovazione, con lo sviluppo di soluzioni ICT all’avanguardia e competitive. Si prevedono diverse sinergie, tra cui una maggiore capacità di innovazione grazie alla combinazione delle competenze, una presenza più forte sul mercato e una maggiore efficienza operativa attraverso la condivisione di risorse e infrastrutture.

Mettendo in atto un piano che include una gestione attenta dei cambiamenti organizzativi, una comunicazione trasparente con tutti gli stakeholder e un focus sulla continuità operativa, l’obiettivo è garantire che questa transizione determini il miglioramento della qualità del servizio verso i clienti, preservando il valore per gli investitori. "Siamo fiduciosi che questa operazione rappresenti un passo decisivo verso una nuova era di crescita e successo" ha dichiarato Claudia Quadrino, AD Olidata.