Medio Oriente, la comunità ebraica di Milano: "Israele in grave pericolo, i media italiani siano imparziali"

La Comunità Ebraica di Milano, una delle più importanti d'Italia, all'indomani della strage avvenuta nel nord di Israele, rivolge un appello ai media italiani: "Nei passati 9 mesi Hezbollah ha sparato almeno 7.000 tra razzi, missili e droni verso Israele uccidendo 40 israeliani e forzando all'evacuazione di oltre 100.000 persone dalle loro case. Questa ultima strage in cui sono morti bambini mentre giocavano innocentemente a calcio è solo l'ultimo esempio di come ci sia una informazione nel nostro Paese troppo spostata sul versante dal cartello ostile allo Stato Ebraico. Mai come in questo periodo lo Stato di Israele è in pericolo e attaccato su tutti i fronti. Ovvio che l'attacco di Hezbollah fa parte di una strategia della tensione alimentata dall'Iran, che ha già interessato la Francia e che potrebbe colpire l'Italia. Per questo auspichiamo che il senso di responsabilità accompagni i media italiani nell'affrontare la questione mediorientale poiché il prezzo per una informazione parziale e militante potrebbe essere molto alto. L'informazione non deve prestarsi a campagne di odio e sono certo che quanto accaduto nel nord di Israele indurrà tutti gli organi di informazione a un maggior senso di responsabilità".