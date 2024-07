Difesa e Rai: sottoscritto un accordo di collaborazione istituzionale

30 luglio 2024 a

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto e l’Amministratore Delegato della RAI Roberto Sergio hanno siglato, oggi, presso la sede del Ministero della Difesa a Roma, un accordo di collaborazione istituzionale per favorire la diffusione della cultura della Difesa e la conoscenza del ruolo svolto dalle Forze Armate sia sul territorio nazionale, sia a supporto di missioni internazionali, attraverso nuove iniziative di comunicazione.

L’obiettivo dell’accordo di collaborazione istituzionale sottoscritto da Ministero della Difesa e Rai è quello di sviluppare una strategia di comunicazione integrata sul “valore” della Difesa e sul ruolo che svolge anche a sostegno della competitività del Paese.

"È doveroso che due istituzioni così importanti per il Paese, come la RAI e la Difesa, collaborino nonostante i ruoli diversi ma fondamentali. Come Difesa, abbiamo bisogno, soprattutto in momenti complicati, del supporto di chi fa informazione e cultura per trasmettere i nostri messaggi. Non è facile far passare messaggi legati alla cronaca e alle difficoltà, ma è essenziale far comprendere l'importanza della Difesa. La Difesa è quella delle missioni di pace, è quella che adesso sta operando in Libano, è quella degli interventi per le emergenze internazionali, come l'incendio in Albania dove si sta attivando per inviare aiuti, su richiesta del Presidente Edi Rama che mi ha chiamato pochi minuti fa. È anche quella che porta bambini palestinesi nei nostri ospedali, che invia navi militari, che si attiva in caso di calamità naturali, rendendo orgogliosi migliaia di nostri uomini e donne. Questo protocollo rafforza una collaborazione storica tra la RAI e la Difesa, dando un significato ancora più alto a questa sinergia. Sono lieto di firmarlo con un amico con cui condividiamo una lunga storia di lavoro comune." Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto.

"Le istituzioni devono comunicare, collaborare e insieme valorizzare i propri uomini. Nel caso specifico, è fondamentale valorizzare le Forze Armate, il loro valore e la loro cultura. La RAI può e deve farlo attraverso la sua offerta e le iniziative di comunicazione che condivideremo e valorizzeremo insieme. La Difesa, che opera quotidianamente sia sul territorio nazionale che a livello internazionale, merita di essere raccontata. Il contributo della RAI sarà essenziale per trasmettere questo valore al popolo italiano, utilizzando tutti i nostri mezzi, inclusi quelli digitali, per dare il massimo supporto alla realizzazione di questo protocollo." Così l'Amministratore Delegato della RAI Roberto Sergio.

L’accordo è sviluppato su quattro punti fondamentali: la “cultura della Difesa” e, in particolare, le attività condotte dalle Forze Armate nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali; il ruolo delle Forze Armate nel settore della cooperazione internazionale, con riferimento al processo di integrazione della Difesa in chiave europea e al rafforzamento delle relazioni transatlantiche; il processo di adeguamento dello strumento militare in termini di avanguardia tecnologica, interoperabilità e digitalizzazione; la conoscenza delle attività della Difesa con diretto impatto sullo sviluppo del sistema Paese (industria, politiche energetiche, politiche infrastrutturali). Le iniziative di comunicazione saranno sviluppate in stretta collaborazione tra le due Istituzioni con un apposito Comitato Paritetico.