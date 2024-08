Prima Assicurazioni chiude il primo semestre con risultati in forte crescita

Le performance positive registrate nel semestre confermano la solidità del percorso di crescita del Gruppo, che rivede al rialzo i propri target e punta a una raccolta premi di 1,1-1,2 miliardi di euro a fine anno.

01 agosto 2024 a

a

a

Prima Assicurazioni accelera nel primo semestre del 2024, registrando una raccolta premi di Gruppo di 593 milioni di euro e un Ebitda di 39 milioni di euro, con una crescita rispettivamente del 58% e del 115% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. “Siamo estremamente orgogliosi dei risultati: la performance del primo semestre dimostra la nostra solidità in un contesto di mercato sfidante”, dichiara George Ottathycal, CEO di Prima Assicurazioni. “Il nostro successo è legato alla cura del dettaglio e a una user experience che rende davvero facile comprare una polizza e avere un ottimo servizio clienti pre e post vendita, oltre che una gestione dei sinistri efficiente. Tutto questo è possibile grazie alla tecnologia, che ci consente di avere prezzi molto competitivi senza rinunciare alla qualità dei nostri prodotti”.

Sulla scia di questi risultati, Prima Assicurazioni ha deciso di rivedere al rialzo i propri target annuali. L'insurtech, infatti, prevede di raggiungere una raccolta premi di Gruppo compresa tra 1,1 e 1,2 miliardi di euro per il 2024, superando l'obiettivo iniziale di 1 miliardo. Questa nuova previsione rappresenta una crescita attesa di oltre il 30% rispetto al 2023, anno concluso con 880 milioni di premi.

Dal punto di vista della marginalità, invece, il Gruppo punta a consolidare il proprio percorso di crescita più che raddoppiando i 29 milioni di euro di Ebitda conseguiti a fine 2023.

Nel frattempo, il percorso di espansione internazionale di Prima Assicurazioni continua come da piano. La società, infatti, per le sedi estere di UK e Spagna, punta a una raccolta premi di oltre 60 milioni di euro nel 2024, raddoppiando i 30 milioni raccolti nel 2023.

"I risultati del primo semestre testimoniano la sostenibilità del nostro modello di business e la capacità unica di continuare a crescere generando sempre più utili", dichiara Mauro Piccinini, Chief Financial Officer di Prima Assicurazioni. "Il nostro modello operativo agile e basato su tecnologie innovative, che sviluppiamo internamente, ci dà un vantaggio competitivo in termini di velocità ed eccellenza tecnica. Questo ci ha permesso di rivedere al rialzo target già ambiziosi, generando valore per tutti gli stakeholder che possono contare sulla nostra solidità, dagli azionisti ai clienti”.

Prima Assicurazioni, inoltre, continua a investire sulle proprie persone, con l'obiettivo di far crescere il team fino a circa 1.200 dipendenti entro la fine del 2024, rispetto ai 900 di inizio anno. Questa espansione riflette l'impegno del Gruppo a supportare la propria crescita e a migliorare continuamente il servizio offerto ai clienti.