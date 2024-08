"Io mi rifiuto": Urban Vision Group e Ogyre insieme per un turismo responsabile

04 agosto 2024 a

Un'estate all'insegna del turismo responsabile: è questo l'obiettivo della nuova campagna "IO MI RIFIUTO", ideata e prodotta da Urban Vision Group, creative-tech media company leader nel maxi digital outdoor e nella rigenerazione urbana, in partnership con Ogyre, la startup italiana che si impegna nella tutela del mare attraverso la "pesca dei rifiuti" (Fishing for Litter).

L'iniziativa nasce da un dato allarmante: ogni estate, il volume di rifiuti abbandonati sulle spiagge aumenta del 40%, mettendo a rischio gli ecosistemi marini e la bellezza dei nostri litorali. Tra i rifiuti più inquinanti legati al turismo nel Mediterraneo troviamo al primo posto la plastica monouso (come bottiglie d'acqua, bicchieri, posate, piatti e sacchetti di plastica), a seguire i mozziconi di sigarette, gli imballaggi alimentari (come confezioni di snack, involucri di gelato, lattine e altri imballaggi di cibo e bevande), oggetti da spiaggia (come materassini gonfiabili, giocattoli di plastica, infradito) e infine i prodotti per la cura personale (come flaconi di shampoo, creme solari, deodoranti.

Oltre alla campagna di sensibilizzazione, la collaborazione tra Urban Vision Group e Ogyre ha dato vita a una campagna di raccolta di 1.000 kg di rifiuti marini e proseguirà anche dopo l'estate, con nuove iniziative in programma durante la Green Week di Milano (26-29 settembre).

Un messaggio chiaro e diretto dalla fauna marina

La campagna multisoggetto punta a sensibilizzare i turisti sull'importanza di preservare l'ambiente durante le vacanze. Protagonisti degli annunci sono gli abitanti del mare – tra cui un'iconica tartaruga – ritratti con espressioni sdegnate e severe, mentre lanciano un messaggio forte e chiaro: "IO MI RIFIUTO". Un rifiuto che è duplice: NO ai comportamenti irrispettosi dell'uomo e NO alla presenza di rifiuti nel loro habitat naturale.

Urban Vision raggiunge i viaggiatori "in partenza"

Oltre ad aver curato la creatività e la produzione della Campagna, Urban Vision la veicolerà dal 4 all'11 agosto 2024 attraverso la piattaforma Urban Vision Transit, leader nel segmento della street furniture e transit con oltre 1.200 impianti distribuiti capillarmente sulla rete autostradale di tutta Italia. Questa scelta strategica permetterà di raggiungere un'audience ampia e dinamica di viaggiatori "in partenza", ricordando loro l'importanza di adottare un comportamento responsabile proprio nel momento in cui si apprestano a raggiungere le mete di vacanza.

Una partnership per un futuro sostenibile

"Un futuro sostenibile è da sempre al centro della nostra mission" - dichiara Gianluca De Marchi, CEO di Urban Vision - "Siamo entusiasti di collaborare con Ogyre, un'azienda che si impegna concretamente nella pulizia degli oceani e nella promozione di comportamenti virtuosi e sostenibili. La scelta di lanciare la campagna proprio durante il primo weekend di agosto, che rappresenta il primo grande esodo estivo, e di utilizzare la piattaforma Urban Vision Transit, è fatta con l’intenzione di raggiungere il più alto numero di viaggiatori, intercettandoli con un ‘promemoria’ di grande impatto durante il viaggio verso la meta delle loro vacanze. Con questa iniziativa, abbiamo voluto dar voce alla fauna marina, con l’obiettivo di contribuire a preservare il nostro inestimabile patrimonio naturale, ma non solo: la raccolta fattiva di 1.000kg di rifiuti marini insieme a Ogyre rafforza il nostro impegno concreto verso la sostenibilità".

Antonio Augeri, founder e CEO di Ogyre aggiunge: “È importante comprendere che le piccole azioni individuali possano fare la differenza. Insieme a Urban Vision, abbiamo deciso di condividere alcuni numeri che dovrebbero farci riflettere. Durante l’estate, vengono disperse nel Mar Mediterraneo oltre 80.000 tonnellate di rifiuti e il maggiore responsabile è il turismo estivo, che causa un aumento dell’inquinamento delle acque del 40%. Rispettare i luoghi che ci ospitano non è più solo un dovere, ma è diventata una necessità urgente per il pianeta."

La campagna "IO MI RIFIUTO", che conferma Urban Vision come hub creativo ideatore e promotore di progetti e contenuti oltre al suo impegno in sostenibilità, vuole promuovere attivamente un turismo più consapevole e rispettoso dell'ambiente: un invito a godere delle bellezze del nostro Paese senza dimenticare l'importanza di preservarle per le generazioni future.