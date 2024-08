L'enigmistica dei Patrioti: gioca al quiz che non piace alla sinistra

01 agosto 2024 a

a

a

Fratelli d'Italia ha cominciato oggi il tour estivo dalla spiaggia di Ostia, ma il 4 sarà a Otranto, poi Santa Margherita Ligure, Positano e Gallipoli, la Sardegna, Forte dei Marmi: tante le tappe per fare conoscere anche ai vacanzieri le riforme del governo Meloni, ma senza appesantirli troppo durante le ferie. E così ecco che il coordinatore Giovanni Donzelli, il capogruppo Tommaso Foti e il presidente di Gioventù nazionale Fabio Roscani, con il coordinatore della Provincia di Roma Marco Perissa, hanno aperto la campagna estiva del partito tra iniziative informative e momenti ludici che qui vi proponiamo per cimentarvi anche voi. C'è il "Quiz che non piace alla sinistra" e l’"Enigmistica dei patrioti" fino al ‘Cruciverba per chi ama leggere sotto l’ombrellone’. Così, il partito di via della Scrofa lancia anche un dépliant con una serie di giochi “per raccontare, in modo semplice ma anche leggero, la verità sui provvedimenti del governo di centrodestra”. Ecco quindi dieci domande in cui si chiede ad esempio “qual è l’allucinazione più stravagante della sinistra?” con tre possibili risposte: “Telemeloni; nuovo autoritarismo; l’esistenza del campo largo”. Tra i quesiti poi quello su “quale tra questi interventi del M5S ha creato maggiori buchi nelle casse dello Stato? Banchi a rotelle; bonus monopattini; superbonus” e un altro in cui si domanda “quante volte al giorno il Pd chiede le dimissioni di qualcuno del Governo? Almeno una; almeno due; non so, sicuramente con frequenza”. Nel Cruciverba si trovano invece definizioni come "I grillini volevano combatterla ma lo sono distanti" di 5 lettere (presumibilmente "casta"). Oppure "la sinistra la vorrebbe tutta per sé": qui le lettere sono solo tre, e la soluzione scontata è "Rai".