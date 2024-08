Ferragosto & dintorni: l'Italia balla e si diverte, da Nord a Sud, isole comprese

09 agosto 2024 a

Ferragosto è da sempre l'apice dell'estate italiana, il momento in cui giovani e meno giovani si rilassano ballando, o almeno, chiacchierando a ritmo di musica. Da Nord a Sud, gli appuntamenti si susseguono, spesso molto diversi tra loro. Alcune tendenze però sono comuni. Ad esempio, nell'estate 2024 si fa festa anche tra spiagge, piscine e piazze, non solo nei locali. I dj non sono gli unici protagonisti, sono spesso affiancati da performer scatenati oppure sono essi stessi intrattenitori.

E' senz'altro un dj ma anche un protagonista del palco il top dj americano Steve Aoki (nella foto), che il 14 agosto fa scatenare la Praja di Gallipoli, probabilmente la discoteca italiana estiva di riferimento. E' l'unica ad essere aperta 7 notti su 7, per ben due mesi consecutivi, luglio e agosto, grazie alla programmazione curata da Musicaeparole. Steve Aoki, oltre a mixare, dal palco tira torte… è semplicemente imprevedibile. Con la sua energia, e con la sua simpatia, ogni sua serata è unica. Figlio di un wrestler, fa spettacolo a 360 gradi. E che succede alla Praja il 15 agosto? Suona Bob Sinclar, il top dj francese amatissimo in Italia e nel mondo.

Clima scatenato anche al Nord, ancora il 14 agosto per l'evento Ferragosto XMas Castle, al Castello degli Angeli di Carobbio (BG). DV Connection qui propone dinner show e dinner party decisamente scatenati, a bordo piscina, eventi che non lasciano niente al caso. Il sound è quello divertente ed eclettico di Steve Smile, uno che sa far ballare chiunque. E l'atmosfera 'natalizia' non può non contribuire al clima goliardico della serata. Il dinner buffet, disponibile è all'altezza della situazione, la magia del luogo fa il resto.

Restando al Nord, ma spostandosi a Brescia, ecco la proposta del MOLO, che sabato 17 agosto propone un dj set di Giordano Mazzocchi. Quasi un milione di fan su Instagram, è conosciuto per le sue apparizioni in tv, ma pure per il suo sound eclettico come dj. Il suo percorso è iniziato nel 2017 nel mondo dello spettacolo, quando è entrato a far parte di vari show televisivi italiani. Durante la pandemia, Giordano si è dedicato alla produzione musicale e dal 2021, il suo viaggio musicale è ripreso... con un ritmo decisamente superiore.

Solo un po' più a Sud, ecco un party funky house, al Molo 95 di Cesenatico. Qui venerdì 16 agosto va in scena Priscilla The Party, evento musicato da dj d'eccezione come Maurizio Nari, Steve Tosi e Max Magnani. Insieme ad altri artisti come Jens Lissat e Sandro Puddu sono l'anima musicale di Acetone, una delle label musicali di riferimento nel mondo per la funky house.

Restando in Romagna, ma spostandosi a Milano Marittima, ecco il Ferragosto firmato dal binomio simbolo del divertimento italiano, ovvero Papeete Beach, spiaggia scatenata e Villapapeete, il giardino musicale di MiMa. Villapapeete, mercoledì 14 agosto propone come da tradizione VidaLoca. E' un party italiano dal sound internazionale sospeso tra pop e urban che fa scatenare da tempo tutto il Mediterraneo. Giovedì 15, ecco invece The Event al Papeete Beach, dove si balla con i piedi nella sabbia di pomeriggio e pure di sera.

Ferragosto decisamente impegnativo, poi, per il dj romagnolo Mitch B., ormai molto attivo anche a livello internazionale con il suo sound molto personale. Prima di volare, il 21 agosto, ancora ad Ibiza per l'evento Sentenza al Dunes, tra il 14 e il 17 fa ballare Donna Rosa, White Beach in Romagna e BBK in Romagna, ma pure l'esclusiva Terrazza Aperol a Milano.

A proposito di spritz, una delle tendenze dell'estate 2024 è quella di party ed eventi che mettano insieme chi vuol bersene uno... e chi invece vuol gustare solo bollicine francesi d'annata. E' quel che succede nei tanti spazi firmati The Beach, brand creato da Manuel Dallori, una realtà attiva ormai in tante location tra Italia ed Egitto. Al The Beach Sicily, a Santa Flavia (Palermo), in particolare, i grandi eventi a Ferragosto sono due: il 14 ecco un dinner show presentato da Federico Fashion Style, grande personaggio tra hairstyle e gossip, il 17 si balla e si canta con Umberto Smaila e i suoi musicisti.

Ed eccoci in Campania, con una novità già decisamente affermata, ovvero Cava Regia a Vico Equense, in Costiera Sorrentina. Ha già conquistato un pubblico selezionato e decisamente esigente. Il 10, 14 e 15 Agosto vanno in scena tre eventi deluxe: Cava Magica, con le performance della compagnia teatrale New Ability Circus; MidSummer Party, con le sonorità di Amedeo Siotto ed i suoni eclettici di Simioli e DeeFrans. Infine, ecco Pensiero Stupendo, con, tra gli altri Miguel Verdoliva, Andrew Love e Vito Riuti.

Chiudiamo con un grande evento in Sardegna, qualche giorno dopo Ferragosto, Golfo Aranci Music Festival, per tutti GAMF, prende vita nello scenario mozzafiato di Piazzale Francesco Cossiga (La Piccola) il 26 e 28 Agosto. Il 26 ecco Le Nervo, gemelle australiane al top del clubbing internazionale fin da quando avevano 18 anni e scrissero gran parte di "When Love Takes Over", super hit interpretata da David Guetta e Kelly Rowland. Il 28 nello stesso luogo ecco invece Mamacita, party italiano dal ritmo urban che ha conquistato Ibiza e tutto il Mediterraneo. E' un mix di energia e show che non smette di divertire e creare aggregazione.