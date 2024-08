Virgo Beauty On Stage: tutti gli artisti. Parla il Direttore Artistico Lorenzo Marchetti

09 agosto 2024 a

a

a

“Non posso nascondere l'emozione che provo nel vedere il Virgo Beauty On Stage prendere vita nella splendida città di Chieti, precisamente nella sua affascinante frazione di Brecciarola. Quando abbiamo immaginato questo evento, sapevo che doveva essere un'esperienza che celebrasse la bellezza in tutte le sue sfumature e che fosse ambientata in un luogo capace di riflettere l'eleganza e la storia del nostro brand. Chieti si è rivelata la scelta perfetta, con il suo patrimonio storico e culturale.

È una città che da sempre mi affascina, dove la storia si intreccia con il presente, creando un’atmosfera unica. Brecciarola, nonostante possa sembrare lontana dai classici standard estetici, rappresenta perfettamente la filosofia di Virgo Cosmetics: la bellezza è ovunque, perché in Virgo crediamo che ognuno abbia una bellezza unica da offrire. È proprio questa visione inclusiva che ci ha portato a scegliere Brecciarola come palcoscenico per il nostro evento. Qui, dove tradizione e innovazione si incontrano, celebriamo la bellezza autentica, quella che risiede nelle persone e nei luoghi, indipendentemente da come appaiono a prima vista.

Il Comitato Feste, insieme all'amministrazione di Chieti, hanno accolto con entusiasmo il nostro progetto. La loro passione per la cultura e l’impegno a promuovere eventi che valorizzino la città hanno reso possibile la realizzazione di questo sogno. Giovedì 22 agosto, sarà il primo passo di questo viaggio. Avrò il privilegio di condividere il palco con Jessica Brugali e Beppe Convertini. Sarà una serata speciale, con performance di artisti straordinari come Enzo Paolo Turchi con le sue magiche coreografie, Le Dolce Vita, Wilma Goich, Cristiano Malgioglio e Carmen Russo, con il suo omaggio a Raffaella Carrà, che sarà il culmine di una serata che si preannuncia indimenticabile.

Il secondo giorno, venerdì 23 agosto, sarà altrettanto ricco di emozioni. La conduzione sarà affidata a Veronica Ruggeri e Filippo Roma. Abbiamo voluto artisti che rappresentassero il meglio della scena musicale italiana, e vedere Valeria Marini, Davide De Marinis, Antonino e Maninni esibirsi con coreografie dedicate sarà un vero piacere. Quando Aka Seven salirà sul palco per il gran finale, l'atmosfera sarà elettrizzante, e il DJ set farà ballare tutti fino a tarda notte. Ma è sabato 24 agosto che il Virgo Beauty On Stage raggiungerà il suo apice. Questa serata sarà speciale non solo per le esibizioni e i contest, ma anche per le premiazioni del Premio Virgo. Saranno proprio l'Onorevole Alessandro Zan, Chiara Iezzi, il Professor Matteo Bassetti e Stefano Tacconi a ricevere i premi. Infine, Rocco Hunt, con il suo concerto, saprà infiammare il pubblico come solo lui sa fare.

Inoltre, sono entusiasta di annunciare che il 24 agosto, a Chieti e Brecciarola, sarà presente anche il programma televisivo di Rai 1 "Azzurro Storie di Mare" con Beppe Convertini, per girare una puntata speciale dedicata alla bellezza e alla cultura di questi luoghi. Il gran finale dell'estate sarà il 14 settembre, in occasione della Notte Gialla di Chieti. Durante questa magica serata, Virgo Cosmetics porterà in piazza il concerto di Paola e Chiara, due icone della musica pop italiana, pronte a far ballare il pubblico con i loro successi più amati. Questo evento rappresenta per me il culmine di mesi di lavoro e di passione. È un’opportunità per mostrare ciò che Virgo Cosmetics rappresenta: bellezza, eleganza e innovazione. Ma è anche un omaggio alla città di Chieti e a Brecciarola, all'amministrazione comunale e al Comitato Feste che ci hanno accolto con calore e ci hanno permesso di creare qualcosa di veramente speciale.